Cupa Mondială de fotbal 2026: Mai sunt 12 locuri disponibile. Nigeria acuză ritualuri vodoo

Cu șapte luni până la începerea Cupei Mondiale 2026, pentru turneul final mai sunt disponibile doar 12 locuri libere, iar România trage npdejde să prindă bilete, pe 31 martie 2026.

Vor fi 48 de națiuni participante, dintre care 31 de echipe s-au calificat deja pe teren, iar alte 3 au obținut automat accesul, în calitate de gazde.

O surpriză s-a înregistrat ieri în barajul african dintre Nigeria și Republica Democrată Congo. Naționala în care joacă staruri Osimhen și Lookman a fost eliminată la penalty-uri de departajare și va vedea marea competiție la televizor.

La final, Eric Chelle, selecționerul „super-vulturilor”, a găsit vinovații în altă parte. „Staff-ul congolezilor făcea ritualuri vodoo”, a acuzat Chelle.