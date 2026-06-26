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Totogaming aduce experiența Cupei Mondiale fanilor din București și de pe litoralul românesc

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Cupa Mondială este unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive ale anului și reprezintă o sărbătoare nu doar pentru fanii fotbalului. De aceea, Totogaming a organizat o serie de evenimente care vor avea loc pe parcursul turneului în locații cheie din București, precum și pe litoralul românesc.

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Evenimentele au început deja la Berăria H și sunt concepute nu doar pentru suporterii pasionați de fotbal, ci pentru oricine apreciază divertismentul, activitățile și o atmosferă extraordinară. Iar când vine vorba de Cupa Mondială, în aceste zile aproape toată lumea are un motiv de bucurie.

Începând cu 11 iunie, Totogaming a lansat activități zilnice de implicare a fanilor la Berăria H, unul dintre cele mai populare locuri din București, transformându-l într-o destinație vibrantă dedicată fotbalului, unde suporterii se adună pentru a urmări meciurile.

Vizitatorii care participă la activitățile organizate de Totogaming la Berăria H pot lua parte la o varietate de jocuri, printre care: Toto Penalty, Toto Jump, Grab the Stick, Flip & Win.

Participanții care obțin cele mai bune rezultate vor avea ocazia să câștige o varietate de produse branded și articole promoționale. Pe scurt, Totogaming face experiența fanilor și mai memorabilă, adăugând și mai multă emoție și entuziasm la sărbătoarea fotbalului.

Începând cu 25 iunie, Totogaming își extinde și mai mult prezența la evenimente. Pe parcursul fazelor eliminatorii și al fazei finale a turneului, vor avea loc evenimente dedicate aproape zilnic la The Pub București și Hop Garden București, oferind fanilor experiențe captivante înainte, în timpul și după meciurile cheie ale Cupei Mondiale.

Începând cu 1 iulie, Totogaming va avea, de asemenea, o zonă specială amenajată la White Beach Sulina, unde vizitatorii se pot relaxa, pot savura băuturi răcoritoare, pot juca fotbal... Vara, fotbalul, jocurile și divertismentul de calitate — combinația perfectă pentru acest sezon. Pentru a participa, fanii trebuie doar să fie prezenți și să se alăture atmosferei festive create de Totogaming.

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