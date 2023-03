„Toți am atins fete”. Abdel Bouhazama, antrenorul lui Angers, dat afară după o remarcă deplasată

Numit antrenor la Angers în noiembrie 2022, după demiterea lui Gérald Baticle, Abdel Bouhazama a fost și el concediat luni. Nu pentru că echipa sa se află pe ultimul loc în Ligue 1, ci pentru o declarație deplasată făcută în vestiar.

Bouhazama i-a strâns pe jucători înaintea partidei de duminică pentru a le explica de ce l-a titularizat pe fundașul stânga algerian Ilyés Chétti, acuzat de agresiune sexuală, acesta fiind suspectat că a atins indecent o tânără în timpul unei seri petrecute într-un club de noapte, scrie gsp.ro.

„E OK, toți am atins fete”, le-a spus tehnicianul elevilor săi. Prima dată a dezmințit că a făcut această remarcă, după care a confirmat. „Nu înseamnă că am aprobat ce a făcut. Sunt tată, am două fiice”, s-a apărat el, după care a fost forțat să părăsească formația franceză.

„Confruntat cu presiunea media şi pentru a păstra imaginea clubului şi liniştea vestiarului, Abdel Bouhazama l-a anunţat pe preşedintele Saïd Chabane că a decis să-şi părăsească postul”, a informat clubul aflat pe ultimul loc în Ligue 1.