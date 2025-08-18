Lionel Messi, detronat în topul vânzărilor de tricouri din lume. Jucătorul surpriză care a preluat conducerea

Din 2023, de la transferul său la Inter Miami, Lionel Messi a fost pe primul loc în topul vânzărilor de tricouri din Statele Unite ale Americii. În ultimele săptămâni, starul argentinian de 38 de ani a fost depășit de un fotbalist abia transferat în MLS.

Heung-min Son, sud-coreeanul transferat de Los Angeles FC de la Tottenham, a ajuns să conducă ierarhia. Imediat după sosirea în California, tricourile cu numele și numărul sud-coreeanului au devenit un adevărat fenomen.

Fanii s-au înghesuit să le cumpere, iar Son a ajuns rapid liderul vânzărilor în Statele Unite ale Americii. Atacantul i-a depășit nu doar pe Lioen Messi, ci și pe starurile din NBA precum LeBron James sau Steph Curry, după cum susține conducerea noului său club.

John Thorrington, președintele lui Los Angeles FC, a vorbit, citat de talksport.com, despre acest subiect:. ”Aceasta este deja a doua săptămână în care nu vorbim doar despre cel mai vândut tricou de fotbal din MLS. Este cel mai vândut tricou din orice sport din lume în acest moment”.

Un tricou al lui Son costă 194,99 de dolari, iar sosirea fotbalistului care i-am fost cel mai apropiat coleg lui Radu Drăgușin la Tottenham a mai avut un impact în fotbalul nord-american. Prețurile biletelor la meciurile de acasă ale celor de la LA au sărit de la 300 la 1.500 de dolari.