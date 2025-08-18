search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Toader Șteț a luat cu el în mormânt tricoul unei echipe de club. Antrenorul a decedat săptămâna trecută, la vârsta de 70 de ani

0
0
Publicat:

Antrenorul de fotbal Toader Șteț a murit marți, la vârsta de 70 de ani. Deși născut în Maramureș, tehnicianul a fost înmormântat sâmbătă, la Piatra-Neamț, oraș în care se stabilise de mai mulți ani.

Toader Șteț, într-o fotografie alături de artistul Ștefan Bănică jr FOTO Facebook Gelu Crăcană
Toader Șteț, într-o fotografie alături de artistul Ștefan Bănică jr FOTO Facebook Gelu Crăcană

Cel alintat „Tedi” a fost condus pe ultimul drum de nemțeni, dar și de foști colaboratori, printre care tehnicianul Ghiță Poenaru. În coșciug, clubul Ceahlăul, pe care antrenorul l-a slujit, i-a pus un tricou și un fanion ale grupării de sub Pietricica.

Fanionul și tricoul galben-negru al Ceahlăului, pus în coșciug FOTO Facebook Gelu Crăcană
Fanionul și tricoul galben-negru al Ceahlăului, pus în coșciug FOTO Facebook Gelu Crăcană

Toader Șteț a pus umărul, în 1993, la promovarea în Divizia A a formației Ceahlăul, fiind în primă fază antrenor secund, apoi a fost uns „principal”. Mai târziu, Șteț a coordonat activitatea la Centrul de Copii și Juniori.

În prezent, Ceahlăul rătăcește prin liga secundă, fiind învinsă ieri, în etapa a 3-a de campionat, cu 8-0 de Concordia Chiajna, în deplasare.

De asemenea, blajinul Șteț a devenit cunoscut la nivel național și pentru activitatea avută la echipele FC Onești și FCM Bacău.

Coșciugul, scos din biserică FOTO Facebook Gelu Crăcană
Coșciugul, scos din biserică FOTO Facebook Gelu Crăcană
Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini
digi24.ro
image
Noua geografie a Ucrainei, desenată de Putin. Țara ar pierde o suprafață uriașă din teritoriul actual. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Înainte să MOARĂ, mulți oameni apelează la un bărbat misterios. Ce îi cer muribunzii: „Are ceva să vă spună…”
gandul.ro
image
Ce a acceptat Vladimir Putin în urma întâlnirii cu Donald Trump. Anunțul lui Witkoff
mediafax.ro
image
Cele șase zodii care trag lozul norocos în luna septembrie. Vine cea mai bună perioadă din viața lor
fanatik.ro
image
VIDEO. „Atenție — picioarele lui Putin. Ce se întâmplă cu ele?”. Imaginile care au reaprins speculațiile despre sănătatea președintelui Rusiei
libertatea.ro
image
Un mister nedeslușit de 35 de ani. Soluția codului secret ascuns în faimoasa sculptură Kryptos din sediul CIA va fi scoasă la licitație
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
digisport.ro
image
Intră România în incapacitate de plată? Ce spune Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu
stiripesurse.ro
image
HĂRȚI. Teritoriul cerut de Putin înseamnă retragerea Ucrainei de pe „centura de fortificații”. Ce mai vrea Rusia în plus
antena3.ro
image
Alexandru a ales oferta unui broker RCA, tentat de preț. S-a trezit fără 350 €: "Primeam de la el mesaje"
observatornews.ro
image
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
TVA la vânzarea unui apartament vechi: când se plătește și ce trebuie să știe proprietarii
playtech.ro
image
Momentul în care o femeie îl ia în brațe pe ucigașul soțului ei. Ce-i șoptește la ureche, în fața instanței
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masă!
digisport.ro
image
VACANTA IN ALASKA
stiripesurse.ro
image
Avion în flăcări după decolarea din Corfu! 250 de pasageri au trăit clipe de coșmar
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
Alertă de inundații în 29 de județe! Hidrologii au emis cod galben de viituri pentru următoarele ore. Care sunt zonele afectate?
wowbiz.ro
image
Ministerul Educației, anunț de ultimă oră despre burse și salarii. Ce se întâmplă cu acestea la începutul anului școlar
romaniatv.net
image
536 de lei, la pensie. Anunț oficial de la Casa Națională de Pensii Publice
mediaflux.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
Ce cadouri i-a făcut Daniela Gyorfi fiicei sale, Maria. Artista îi face toate poftele adolescentei: „Este un copil foarte bun” Cu ce rețetă le răsfață George Tal
click.ro
image
Orașul din România pe care Andi Moisescu îl poartă în suflet: „E slăbiciunea mea”. Ce amintiri îl leagă de acest loc special
click.ro
Kate și William în Kefalonia foto trucaj png
Kate Middleton și Prințul William, culisele vacanței lor de vară în familie. Un „cuplu obișnuit, lipsit de grandoarea regală”
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii primesc un semn divin în săptămâna următoare, începând de luni – Universul le deschide ușa către noroc și abundență
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, culisele vacanței lor de vară în familie. Un „cuplu obișnuit, lipsit de grandoarea regală”

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!