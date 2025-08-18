Toader Șteț a luat cu el în mormânt tricoul unei echipe de club. Antrenorul a decedat săptămâna trecută, la vârsta de 70 de ani

Antrenorul de fotbal Toader Șteț a murit marți, la vârsta de 70 de ani. Deși născut în Maramureș, tehnicianul a fost înmormântat sâmbătă, la Piatra-Neamț, oraș în care se stabilise de mai mulți ani.

Cel alintat „Tedi” a fost condus pe ultimul drum de nemțeni, dar și de foști colaboratori, printre care tehnicianul Ghiță Poenaru. În coșciug, clubul Ceahlăul, pe care antrenorul l-a slujit, i-a pus un tricou și un fanion ale grupării de sub Pietricica.

Toader Șteț a pus umărul, în 1993, la promovarea în Divizia A a formației Ceahlăul, fiind în primă fază antrenor secund, apoi a fost uns „principal”. Mai târziu, Șteț a coordonat activitatea la Centrul de Copii și Juniori.

În prezent, Ceahlăul rătăcește prin liga secundă, fiind învinsă ieri, în etapa a 3-a de campionat, cu 8-0 de Concordia Chiajna, în deplasare.

De asemenea, blajinul Șteț a devenit cunoscut la nivel național și pentru activitatea avută la echipele FC Onești și FCM Bacău.