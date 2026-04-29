Suporteri steliști arestați după ce au bătut un dinamovist. Au capturat în trafic steagul rivalilor amenințând cu arma

Fani din cadrul Peluzei Sud Steaua au fost arestați de Poliție, după ce au capturat steagul grupării adverse Nuova Guardia, membră a Peluzei „Cătălin Hîldan”, de la Dinamo. La fel ca în cazul unităților militare, și în lumea ultrașilor, capturarea steagului atrage desființarea brigăzii respective.

Conform unor surse, un suporter de la Dinamo a fost bătut de membrii galeriei CSA Steaua, formația din divizia secundă.

Agresorii ar fi montat un dispozitiv GPS pe mașina acestuia. L-au urmărit în trafic și l-au amenințat cu o armă.

Victima a fost scoasă din mașină și bătută, înainte să i se fure „drapelul de luptă”. Circa 8 bărbați au fost implicați în incidentul violent.

Steliștii au fost săltați de Poliție. Acum, colegii lor aflați în libertate îi acuză pe dinamoviști că sunt „sifoane”, după ce au reclamat situația autorităților, care au și luat măsurile.

Evenimentul este mai vechi. Ar fi avut loc pe 4 aprilie, când Dinamo a făcut deplasarea la Mioveni pentru meciul cu FC Argeș, din etapa a 3-a din play-off-ul Superligii.