Superliga tremură la măsurile anunțate de Ciolacu. Dan Șucu detaliază cum vor fi „îngropate” cluburile

Măsurile la care lucrează Guvernul Ciolacu pentru a crește încasările la buget vor lovi dur sportul românesc. Cel puțin așa se plâng patronii din fotbal. Dan Șucu, acționarul principal al Rapidului, a explicat că creșterea taxării contractelor de activitate sportivă de la 11% la 30%, riscă să trimită fotbalul în colaps.

Dan Șucu a subliniat că este vorba de fapt despre mai multe astfel de prevederi fiscale care au menirea de a îngreuna activitatea cluburilor sportive private din România pe viitor. Pe de altă parte, și cluburile finanțate de entități publice vor urma să aibă parte de astfel de piedici, doar că acționarul rapidist are anumite dubii referitoare la faptul că ele vor respecta cu adevărat aceste eventuale modificări legislative, care au fost gândite de Guvern și care vor ajunge în scurt timp în Parlament.

„Sunt vreo douăzeci de măsuri în legea impozitării care afectează activitatea unui club sportiv, printre care mărirea TVA pentru închirierea de baze sportive și mărirea impozitului pentru salarii. Este o problemă amplă, nu știm dacă legea e în forma ei finală, dar discutăm pe ceea ce avem în acest moment. În primul rând, impozitarea contractelor sportive a fost mărită deja a 1 ianuarie, acum se vine cu o nouă rundă de măriri.

Plătesc asigurări sociale, dar nu beneficiază de ele

Aceasta rundă a doua de mărire este în principal în zona de contribuții pentru asigurările de sănătate, acolo cresc de trei ori, în condiția în care sistemul public e complet nepregătit pentru a trata sportivi de performanță. Vine Guvernul și spune că avem un deficit la sistemul public de sănătate și mărim astfel costurile fiecărui cetățean… Asigurările sunt acolo ca să beneficiezi de ele, dar sportivii de performanță nu pot beneficia, pentru că sistemul nu e pregătit!

Orice contract suportă în jur de 25.000 de lei pe an asigurare medicală, în condiția în care noi oricum suntem obligați să plătim în mediul privat tot ce are legătură cu partea medicală. Noi plătim fără sa avem niciun fel de beneficiu. Înainte erau 7 mii de lei, acum sunt 25 de mii pentru fiecare contract.

Tu transferi din activitatea ta economică către bugetul asigurărilor de sănătate în jur de 5 mii de euro pe an, de fiecare contract, cu zero beneficii și o știi de la început. Sistemul nu este echipat pentru a deservi sportivii de performanță. E o cheltuială fără rezultat. Avem alte cheltuieli în privat.

Impozite crescute în casacadă

În jur de 150 de mii de euro pe an plus alte 150 de mii de euro pe an cu tratamente reale. Ăsta e conceptul. Impozitele au fost iarăși crescute de la 1 ianuarie. Dacă le-am raporta la aceleași salarii, la nivelul clubului, au însemnat peste 100.000 de euro. La anul, ar însemna încă 150.000 de euro în plus.

Pe de altă parte, îmi e foarte neclar că cei plătiți din bani publici se vor conforma acestor prevederi și vor plăti ce datorează, pe măsură ce cheltuielile vor crește”, a declarat Dan Șucu pentru ProSport.