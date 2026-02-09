Super Bowl LX: Seattle Seahawks a zdrobit-o pe England Patriots în finala NFL

Pe stadionul „Levi's” din Santa Clara, California, Seattle Seahawks a învins-o clar, azi-noapte, pe New England Patriots, scor 29-13, și a câștigat Super Bowl LX!

Mike Macdonald, de la Seattle, a devenit al treilea cel mai tânăr antrenor principal (38 de ani) care câștigă Super Bowl-ul.

Seahawks a devenit, de asemenea, prima echipă din istorie care nu a comis niciun turnover pe parcursul parcursului lor din play-off până la Super Bowl.

Seattle a devenit al 17-lea club care câștigă mai multe Super Bowl-uri.

Sam Darnold a devenit primul quarterback din celebra clasă a draftului NFL 2018 (Josh Allen, Lamar Jackson, Baker Mayfield) care câștigă Super Bowl-ul.

A încheiat partida cu 202 yarzi reușiți și un touchdown, având 19 pase reușite din 38 încercate. Kenneth Walker III a fost cel mai eficient running back al meciului.

De cealaltă parte, quarterback-ul celor de la New England, Drake Maye, a pasat pentru 295 de yarzi și două touchdown-uri. Totuși, evoluția sa a fost umbrită de cele trei turnover-uri comise.

S-a respectat calculul hârtiei

Seattle era favorită deoarece câștigase cea mai competitivă divizie din NFL, NFC West, cu 49ers și Rams, pe care i-au eliminat în play-off.

Recordul lor, 14-3, era unul convingător. Cei de la Patriots nu au avut un program comparabil în sezonul regulat.

New England a învins trei echipe în postseason care au fost excepționale în defensivă, dar modeste în ofensivă. Verdictul specialiștilor indica o victorie cu 24-21 a celor de la Seattle.