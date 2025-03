Șumudică, mare „caracter”. Cui i-a pus în cârcă vina pentru înfrângerea Rapidului de la Sibiu

Rapid s-a făcut de râs la Sibiu, pierzând meciul cu Hermannstadt, scor 0-1, din ultima etapă a sezonului regulat în SuperLiga României, după ce nu a tras niciun șut pe poarta adversă. Giuleștenii merg în play-off de pe poziția a 6-a și vor începe a doua parte a sezonului cu 23 de puncte.

Ardelenii au dat lovitura în minutul 5 al prelungirilor, după o greșeală mare a lui Ignat, de care a profitat Neguț. Elevii lui Marius Șumudică au avut o evoluție dezastroasă la Sibiu, iar antrenorul a aruncat toată vina asupra jucătorilor, pe care i-a făcut praf. Tehnicianul n-a aruncat nicio vorbuliță despre faptul că el însuși a pregătit echipa.

”N-am crezut că vom arăta în halul ăsta”

"Se întâmplă. Îmi pare rău pentru Ignat că a greșit. Sunt greșeli, dar pe mine m-a deranjat atitudinea de azi. Noi suntem în vacanță deja, iar cu mine nu e loc de așa ceva. Practic, am venit să vedem Sibiul, că e oraș frumos. Nu se poate! Dacă n-ai atitudine și nu-ți dorești victoria... Să comparăm meciul cu Farul cu cel de azi. E o problemă și voi discuta cu ei. Când tratezi meciul așa, Dumnezeu te pedepsește.

N-am crezut că vom arăta în halul ăsta. Și dacă am fi luat de la juniori nu am fi arătat în halul asta. Nu vreau să lovesc în jucători, sunt ai mei, am dus împreună echipa în play-off. E o performanță, ăsta era primul lucru care trebuia făcut. Mi-e rușine de oamenii ăștia care au venit, înțeleg că au venit o mie și ceva până aici, au plătit 50 de lei biletul. Îmi e rușine, ce să le zic? Nu se poate să nu faci un dribling, să nu-ți dorești victoria", a declarat Marius Șumudică la DigiSport.