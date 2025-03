Șumudică are echipă mică! Rapid se bucură că n-a pierdut cu FCSB, deși a jucat o oră cu om în plus

În 10 oameni din minutul 36, eliminat Joyskim Dawa, FCSB a rezistat duminică seară, fără mari emoții, în fața unui Rapid neputincios să ia toate cele 3 puncte. Ambele echipe aveau asigurată prezența în play-off, iar meciul de pe Arena Național, din etapa a 29-a, era doar unul al orgoliilor. Campioana era și cu gândul la jocul cu Olympique Lyon, de joi, de la ora 19:45. Între cele două formații există o distanță de 7 puncte, FCSB fiind lider, cu 53 de puncte.

Arbitrajul a suscitat mari discuții înaintea jocului prin delegarea „centralului” Radu Petrescu. În final, un „tușier” a fost cel care l-a nemulțumit pe patronul roș-albaștrilor. Gigi Becali a răbufnit la adresa arbitrajului, mai ales a tușierului Radu Ghinguleac, însă s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale. FCSB a cerut eliminarea rapidistului Manea pentru un fault la Radunovic.

„Dacă am avut două ocazii clare de a marca și ei niciuna? Am avut o lovitură liberă din 16 metri, aia e posibilitate de a marca. Ei nu au avut. Dacă am jucat în 10 o oră și nu au avut o ocazie? Vai de capul lor. În următoarele două jocuri (n.r.- în play-off), îi paradim”, a declarat Gigi Becali. Ulterior, finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat că a luat o decizie radicală și în următoarele trei zile va ține un „post sever”: „Vedeți că de mâine intru în post sever. Luni, marți și miercuri, telefon închis, la revedere, fără mâncare, fără nimic. Uit de regulile de post când am meci (n.r.- râde)”. De astăzi a început Postul Paștelui.

Nu cred că pot fi campioni

Marius Șumudică crede că Rapid nu este o echipă care se poate bate la campionat. Și mai consideră că echipa lui a arătat prea mult respect în fața rivalei. „Un rezultat echitabil. Am început jocul foarte bine, 11 contra 11 am arătat mai bine decât 11 contra 10. Când întâlnești o echipă în 10 oameni, acea echipă se concentrează mai bine. S-a văzut că au jucători cu valoare, au jucători care pot ține de minge, au jucători care știu să întrerupă jocul. N-am reușit să desfacem jocul la margine, să scoatem adversari din joc. Țin să-i felicit pe jucătorii mei, au arătat dorință. Au jucat cu o echipă care a câștigat la PAOK în 10. Cu noi, n-au putut să câștige. Ei construiesc de opt ani de zile, noi suntem în primul an în care construim. Eu, când am venit aici… Cu zestrea pe care am găsit-o, am făcut 20 de puncte în tur. În retur, avem 26 și un joc rămas la Hermannstadt. Dacă scoatem un rezultat pozitiv la Hermannstadt, suntem la două-trei puncte de primele locuri, după înjumătățire.

Nu, nu mă gândesc la titlu. Am spus-o, Rapid se poate bate la titlu la anul. Avem o echipă tânără, trebuie să învățăm lucruri pe care trebuie să le facem în anumite momente, să rupem jocul. Cei de la FCSB sunt foarte deștepți din acest punct de vedere. Sunt lucruri pe care le acumulezi cu experiența. Pentru ei nu e un minus că au 50 de meciuri, asta e o prostie. Noi i-am prins cel mai prost acum, au avut o săptămână să se recupereze”.

Șumi a avut un dialog cu fanii adverși. „Le-am zis că astăzi au fost zero. M-au insultat. Le-am zis că astăzi au fost zero ca galerie, în fața suporterilor noștri. Îi felicit pe suporterii noștri. Le-am arătat doar că au fost zero și vor rămâne zero. Băieții ăia șmecheri sunt la Peluza Sud, de la CSA. Ei sunt, săracii, cetățeni”, a declarat Marius Șumudică. Tehnicianul le-a făcut și semn ca și cum le-a pus cruce.

Angelescu mustăcește

Acționarul minoritar de la Rapid, Victor Angelescu, s-a declarat deranjat de neputința de după pauză a echipei sale și i-a trasat lui Șumudică să ducă Rapidul pe podium la final de campionat, pentru a prinde un loc de cupele europene.

„A fost un meci în prima repriză și până la eliminare, apoi diferit, mult mai închis. La final, un rezultat echitabil. Am întâlnit probabil cea mai bună și mai în formă echipă din campionat. Îmi pare rău că nu am câștigat, mai ales că am jucat cu om în plus, dar a trecut meciul, mergem mai departe și sper să luăm toate punctele la Hermannstadt. Mi-a plăcut începutul, am dominat, am avut prima ocazie, parcă am jucat mai bine cât aveau ei 11 decât 10. În a doua repriză am avut ocazii, și acel gol anulat, dar m-aș fi așteptat să ne creăm mai multe ocazii. Dar FCSB a știut foarte bine să gestioneze repriza a doua și să tragă de timp, să fragmenteze jocul. Se vede că au experiență. Normal că mă așteptam să punem presiune mai mare în repriza a doua și să înscriem. Per total, un rezultat echitabil”, a spus Angelescu despre duelul contra rivalei.