Suma impresionantă cu care Diana Șucu sare în ajutorul fotbalistui care, la 26 de ani, suferă de o boală cruntă

Cazul lui Tony Kanalos, fotbalistul care la numai 26 de ani are nevoie de transplant de celule stem pentru a-și salva viața, a impresionat lumea sportului. Jucătorul din generația lui Ianis Hagi, Florinel Coman sau Andrei Rațiu la naționala U17/U18 a fost nevoit să-și încheie cariera după ce a primit un diagnostic crunt din partea medicilor.

Tony suferă de scleroză laterală amiotrofică, o boală incurabilă care ”mănâncă” mușchii și duce spre paralizie. El are nevoie de 60.000 de euro pentru un transplant de măduvă, iar printre cei care au sărit în ajutorul său s-a numărat și Diana Șucu, soția patronului de la Rapid și Genoa. Conform gsp.ro, aceasta are cunoștințe cu acest diagnostic și, știind cu ce probleme se confruntă bolnavii, l-a sunat recent pe Tony pentru a-i oferi o parte din banii necesari. Prin intermediul Fundației Mobexepert, Diana Șucu a decis să-i doneze fostului fotbalist suma de 10.000 de euro.

Scleroza laterală amiotrofică este afecţiunea cu care s-a luptat şi Stephen Hawking timp de zeci de ani

"Da, e adevărat, m-a sunat doamna Șucu, că vrea să mă ajute. A fost o surpriză totală, un ajutor nesperat. Chiar căutam să strâng bani pentru un prim transplant de celule stem. Cu ajutorul doctorilor care se ocupă de mine, am luat legătura cu medici din SUA și acest tratament este singurul care ar putea să stopeze boala, s-o țină sub control", a declarat Tony Kanalos pentru gsp.ro.

Tony Kanalos a dezvăluit că medicii i-au dat o speranţă de viaţă între 2 şi 5 ani: „După această perioadă îmi pot lua adio de la viaţă”.

”Sunt fericit că acum am banii pentru prima rundă din această luptă. Nici nu am cuvinte să-i mulțumesc doamnei Șucu și celorlalți care m-au ajutat. Acum fac niște analize, le voi trimite în SUA și, dacă totul iese bine, sper ca în maximum 3-4 săptămâni să ajung acolo și să încep această terapie", a completat fostul fotbalist de 26 de ani, care are nevoie de 60.000 de euro pentru transplant.