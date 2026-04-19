Rădoi încheie aventura la FCSB! Tehnicianul ar părăsi marți România, pentru a semna cu noua formație. Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor

Aventura lui Mirel Rădoi la FCSB este pe cale să se termine! Tehnicianul ar urma să-și ia la revedere de la gruparea roș-albastră, mult mai devreme decât s-ar fi stabilit. Inițial, Rădoi s-ar fi înțeles cu reprezentanții clubului din Capitală să preia echipa până la vară.

Între timp, antrenorul ar fi primit o ofertă de nerefuzat. Gaziantep, care se află, în prezent, pe locul 11 în clasamentul din Turcia, s-a despărțit recent de antrenorul Burak Yilmaz.

Conform jurnaliștilor turci, Mirel Rădoi ar fi bătut deja palma cu oficialii formației, meciul cu Farul fiind ultimul pentru acesta pe banca FCSB-ului.

La Gaziantep, tehnicianul român îi va avea în subordine pe Deian Sorescu, Alex Maxim și Denis Drăguș. Rădoi ar ajunge marți în Turcia, pentru a semna contractul cu turcii.

📌 Gaziantep FK, FCSB'nin mevcut teknik direktörü Mirel Radoi ile anlaştı.Rumen teknik adamın yarın Farul Constanta ile oynanacak maçın ardından Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. pic.twitter.com/edcl3ART4f — Burak Özdemir (@burakozdemr) April 19, 2026

Motivul pentru care părăsește FCSB

La finalul partidei dintre FCSB și Oțelul, câștigat de bucureșteni cu 4-0, Gigi Becali ar fi tunat la adresa lui Vlad Chiricheș. Nemulțumit de prestația fundașului, patronul FCSB s-a declarat dispus să intervină, în cazul în care Rădoi ar plănui să se mai bazeze pe fotbalistul în cauză.

Cel mai probabil, un impact mare asupra deciziei lui Rădoi de a părăsi FCSB a avut și intervenția lui Gigi Becali, în contextul în care tehnicianul a solicitat mână liberă la nivel de lot, când i-a preluat pe roș-albaștrii.

„De ce această reacție? Nu am înțeles!”

În cadrul conferinței de presă de la finalul partidei cu gălățenii, Mirel Rădoi a recunoscut că nu se aștepta ca Gigi Becali să nu-și respecte promisiunea.

„Nu mă așteptam să vină reacția atât de devreme. Am zis că am fost influențat de febra meciului, de rezultat, dar m-am uitat din nou la partidă, pe date.

În nicio repriză, din meciurile de până acum, nu a existat ca adversarul să aibă un procent de expected goals de 0,01. Am avut cele mai mingi recuperate în jumătatea adversarului în acest play-out. În acest sezon a fost a treia partidă jucată acasă în care nu am primit gol.

Toate astea m-au făcut să mă întreb: ‘De ce această reacție?’. Până la urmă, jocul s-a deblocat din pasa lui Chiri. Așa a reușit Tănase să dribleze în tușă, să paseze înapoi și să iasă faza penalty-ului. Probabil că acolo este ceva personal.

Eu sunt pus în acest moment într-o altă situație. Dacă îl bagi, faci contra patronului, dacă nu îl bagi, că se întâmplă să nu se antreneze bine, o să se spună că fac ca patronul și bulversez ceilalți jucători. O să spună: ‘Băi, se întâmplă ca înainte?’. Singuri ne-am creat această situație!”, a declarat Mirel Rădoi.