search
Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rădoi încheie aventura la FCSB! Tehnicianul ar părăsi marți România, pentru a semna cu noua formație. Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor

0
0
Publicat:

Aventura lui Mirel Rădoi la FCSB este pe cale să se termine! Tehnicianul ar urma să-și ia la revedere de la gruparea roș-albastră, mult mai devreme decât s-ar fi stabilit. Inițial, Rădoi s-ar fi înțeles cu reprezentanții clubului din Capitală să preia echipa până la vară.

Mirel Rădoi Foto/Sportpictures
Între timp, antrenorul ar fi primit o ofertă de nerefuzat. Gaziantep, care se află, în prezent, pe locul 11 în clasamentul din Turcia, s-a despărțit recent de antrenorul Burak Yilmaz.

Conform jurnaliștilor turci, Mirel Rădoi ar fi bătut deja palma cu oficialii formației, meciul cu Farul fiind ultimul pentru acesta pe banca FCSB-ului.

La Gaziantep, tehnicianul român îi va avea în subordine pe Deian Sorescu, Alex Maxim și Denis Drăguș. Rădoi ar ajunge marți în Turcia, pentru a semna contractul cu turcii.

📌 Gaziantep FK, FCSB'nin mevcut teknik direktörü Mirel Radoi ile anlaştı.Rumen teknik adamın yarın Farul Constanta ile oynanacak maçın ardından Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. pic.twitter.com/edcl3ART4f

— Burak Özdemir (@burakozdemr) April 19, 2026

Motivul pentru care părăsește FCSB

La finalul partidei dintre FCSB și Oțelul, câștigat de bucureșteni cu 4-0, Gigi Becali ar fi tunat la adresa lui Vlad Chiricheș. Nemulțumit de prestația fundașului, patronul FCSB s-a declarat dispus să intervină, în cazul în care Rădoi ar plănui să se mai bazeze pe fotbalistul în cauză.

Cel mai probabil, un impact mare asupra deciziei lui Rădoi de a părăsi FCSB a avut și intervenția lui Gigi Becali, în contextul în care tehnicianul a solicitat mână liberă la nivel de lot, când i-a preluat pe roș-albaștrii.

„De ce această reacție? Nu am înțeles!”

În cadrul conferinței de presă de la finalul partidei cu gălățenii, Mirel Rădoi a recunoscut că nu se aștepta ca Gigi Becali să nu-și respecte promisiunea.

Nu mă așteptam să vină reacția atât de devreme. Am zis că am fost influențat de febra meciului, de rezultat, dar m-am uitat din nou la partidă, pe date.

În nicio repriză, din meciurile de până acum, nu a existat ca adversarul să aibă un procent de expected goals de 0,01. Am avut cele mai mingi recuperate în jumătatea adversarului în acest play-out. În acest sezon a fost a treia partidă jucată acasă în care nu am primit gol.

Toate astea m-au făcut să mă întreb: ‘De ce această reacție?’. Până la urmă, jocul s-a deblocat din pasa lui Chiri. Așa a reușit Tănase să dribleze în tușă, să paseze înapoi și să iasă faza penalty-ului. Probabil că acolo este ceva personal.

Eu sunt pus în acest moment într-o altă situație. Dacă îl bagi, faci contra patronului, dacă nu îl bagi, că se întâmplă să nu se antreneze bine, o să se spună că fac ca patronul și bulversez ceilalți jucători. O să spună: ‘Băi, se întâmplă ca înainte?’. Singuri ne-am creat această situație!, a declarat Mirel Rădoi.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

