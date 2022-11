Bogdan Stelea, concluzie dură: „Naționala României e o nebuloasă!”

Bogdan Stelea a declarat că echipa naţională de fotbal a României este "o nebuloasă" şi că nu are argumente pentru a vorbi despre o eventuală calificare a acesteia la o ediţie a Cupei Mondiale.

"Nu am argumente să vorbesc despre o calificare a României la o Cupă Mondială. Ar trebui să mă aventurez şi nu e deloc genul meu. Nu am niciun argument să vorbesc despre aşa ceva. Din moment ce naţionala pierde cu Muntenegru, cu Armenia... pe ce să mă bazez spunând că ne calificăm la nu ştiu ce ediţie de Cupă Mondială? Noi trebuie ajungem la un anumit nivel şi după aia să vorbim despre Cupa Mondială. Nici la Campionatul European nu sunt convins că ne vom califica... nu, nu... în momentul de faţă pentru mine echipa naţională a României este o nebuloasă. Şi întreg fotbalul românesc e o nebuloasă, pentru că nu se fac lucrurile cum trebuie. Eu aş vrea să vorbesc şi să fiu optimist, dar nu sunt. Acum sunt într-o expectativă, stau şi mă uit la ce se întâmplă. Şi în funcţie de ce văd pot să mai spun lucruri. Dar ce îmi oferă în momentul de faţă fotbalul românesc? Păi să ne uităm câte echipe avem în cupele europene în primăvară. Una singură. Deci pe ce să mă bazez să vorbesc despre Cupa Mondială? Nu am pe ce", a declarat pentru Agerpres fostul portar, care a participat cu România la trei ediţii ale Cupei Mondiale, 1990, 1994 şi 1998.

Stelea nu se aşteaptă la mari surprize la Cupa Mondială din Qatar care va începe la sfârşitul acestei săptămâni.

"E ceva inedit, dar s-ar putea până la urmă să fie o idee bună, ţinând cont că fiind în perioada asta jucătorii ar trebui să fie la maximum de formă. Aşa că ar trebui să fie o Cupă Mondială cu un nivel de joc destul de bun. Surprize mari n-au fost niciodată la Cupa Mondială. Că pierde sau câştigă vreo echipă cu 7-0 sau 8-0 ţine de o conjunctură, de un moment. Dar surprize mari nu vor fi, pentru că echipele mari ajung mereu în fazele superioare. Şi o vor face şi de data asta, aşa cred eu. Pentru că în trecut doar Croaţia care a ajuns într-o finală de Cupă Mondială a făcut o mare surpriză... Deşi nici asta nu e o surpriză uriaşă, pentru că aveau antecedente croaţii, au terminat pe locul 3 în 1998. Aşa că nu cred vor fi cine ştie ce surprize", a explicat el.

În opinia sa, Argentina are puterea să îşi adjudece trofeul pus în joc.

"Îmi e greu să spun acum cine va câştiga trofeul. Însă eu mi-aş dori să câştige Argentina. Obiectiv privind lucrurile, cred că are şanse mari. Nivelul de joc din ultimele partide, câştigarea turneului Copa America, victoria cu Brazilia la ea acasă... deci Argentina are atuuri suficiente", a precizat fostul fotbalist.

Bogdan Stelea susţine că nu va plânge nimeni după Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo, chiar dacă aceasta va fi ultima lor participare la un turneu final.

"Probabil că va fi ultimul lor turneu final. Dar cei doi vin în Qatar din două posturi diferite. Ronaldo nu e într-un moment foarte fericit acum, în timp ce Messi e mult, mult mai bine la PSG, e într-o conjunctură care îi este favorabilă. Ronaldo încă de la începutul sezonului este tot timpul într-o situaţie conflictuală şi cred eu că a gestionat destul de greşit totul. Nu ştiu dacă le vom simţi lipsa... sunt fotbalişti extraordinari, au făcut istorie, dar viaţa merge înainte. Nu văd de ce le-am simţi lor lipsa. Nu va sta toată lumea acuma să plângă după Messi şi Ronaldo. Nu a plâns nimeni când s-au lăsat Maradona, Pele, Cruyff sau Platini. Asta e, o să trăim cu amintirile lor şi nimic mai mult", a afirmat Stelea.

A 22-a ediţie a Cupei Mondiale la fotbal se va desfăşura în Qatar în perioada 20 noiembrie - 18 decembrie 2022. Aceasta va fi prima Cupă Mondială organizată în lumea arabă şi a doua organizată în Asia după ediţia 2002 din Coreea de Sud şi Japonia.

Turneul final din Qatar va fi ultimul care se va desfăşura într-un sistem cu 32 de echipe, numărul urmând să crească la 48 de selecţionate începând cu CM 2026 din SUA, Mexic şi Canada.

Echipa naţională a României nu s-a calificat la Cupa Mondială 2022 din Qatar. România a participat la şapte ediţii ale Cupei Mondiale, 1930, 1934, 1938, 1970, 1990, 1994 şi 1998.

Cel mai bun rezultat a fost obţinut la ediţia 1994 din Statele Unite ale Americii, când a atins faza sferturilor de finală.Stelea a evoluat în două meciuri la Cupa Mondială din 1994 şi în toate cele patru partide ale tricolorilor la CM 1998.