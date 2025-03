Incident șocant petrecut la o cursă de ștafetă, cu o atletă care îşi loveşte adversara cu bastonul, în plin fuleu, şi o trimite la spital.

Moment incredibil derulat în timpul campionatelor de stat VHSL Clasa 3 de atletism în sală din statul american Virginia.

Kaelen Tucker, de la Brookville High School, a fost lovită în cap cu bățul de ștefată de către o concurentă legitimată la IC Norcom High School.

Incidentul s-a produs în timpul ștafetei de 4x200 metri: „Când am ajuns la curbă”, a spus Tucker, „a continuat să mă lovească pe braț, iar când am ieșit din curbă și am trecut pe lângă ea, m-a lovit cu bățul”.

După ce a fost lovită, sportiva a căzut la pământ, fiind apoi transportată la cel mai apropiat spital. A suferit o comoție cerebrală și, posibil, o fractură de craniu.

Familia victimei și-a exprimat nemulțumirea față de lipsa scuzelor din partea concurentei sau a antrenorului de la IC Norcom.

AICI, momentul de nebunie.