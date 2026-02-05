De ce vor fi 4 ceremonii de deschidere la JO de Iarnă 2026. 7 sportivi vor purta drapelul României

Italia va găzdui Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, eveniment programat între 6 și 22 februarie. România va fi reprezentată de 29 de sportivi la competiția în care nu emite pretenții la medalii. Olimpiada poate fi văzută pe TVR Sport și pe Eurosport.

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 vor avea un concept neobișnuit: patru ceremonii de deschidere separate, nu doar una singură. Explicația e legată de faptul că întrecerile olimpice nu se desfășoară doar la Milano, ci sunt împărțite în mai multe localități care le găzduiesc, din nordul Italiei: Milano, Cortina d'Ampezzo, Livigno și Predazzo. Pentru a permite fiecărei locații să aibă propriul moment festiv și participarea sportivilor care concurează acolo, au fost organizate ceremonii distincte în aceste patru centre.

JO de iarna 2026, 4 ceremonii de deschidere, una din ele pe San Siro

Stadionul „San Siro” va găzdui vineri seară, începând cu ora locală 20:00 (un ceas mai târziu la București), ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026.

Arena, inaugurată acum 100 de ani, în 1926, cu un derby de fotbal Inter-Milano, va fi în centrul atenției la nivel planetar. Peste 50 de șefi de state și-au anunțat prezența pe „San Siro”. Statele Unite vor fi reprezentate de vicepreședintele J.D. Vance și de secretarul de stat Marco Rubio. Pentru principala ceremonia de deschiere, presa peninsulară anunță că mai sunt disponibile la vânzare doar câteva bilete (260 de euro pentru un loc la al treilea nivel).

7 sportivi români vor purta drapelul țării noastre

România va avea o delegație mai numeroasă decât cea de la Beijing 2022, care a inclus 21 de sportivi. Cei 28 de participanți și o rezervă vor concura la nouă discipline sportive, una dintre cele mai diversificate prezențe din istoria participării României la Jocurile de iarnă. România a desemnat șapte purtători de drapel pentru ceremoniile de deschidere, organizate pentru prima dată în patru locații: la Milano va fi Julia Sauter (patinaj artistic), la Livigno - Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin), la Predazzo - Daniela Toth (sărituri cu schiurile) și Paul Pepene (schi fond), iar la Cortina: Raluca Strămăturaru (sanie) și Mihai Tentea (bob).

Pe site-ul COSR au apărut primele imagini cu sportivii români la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Sub stâncile legendare ale muntelui Tofane și cu priveliștea minunată asupra stațiunii Cortina d’Ampezzo, pista de bob „Eugenio Monti” a fost luată la pas, marți, 2 februarie, de sportivii de la bob și sanie, transmite COSR. Miercuri seară au loc primele antrenamente oficiale la sanie, la simplu masculin, în cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. România îi va avea la start pe Valentin Crețu și Eduard Crăciun. La prima oră însă, Mihai Tentea are antrenament cu bobul de două persoane.

Eva Tófalvi, 47 de ani, 6 prezențe la Jocurile Olimpice de Iarnă, e singura sportivă din istoria biatlonului românesc care a reușit să câștige o etapă de Cupă Mondială, în Austria, la Hochfilzen (2008, 15 kilometri).

Mari artiști care cântă în deschiderea JO 2026

Olimpiada va avea și un eveniment muzical deosebit. Se vor auzi voci legendare: Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilda De Angelis, Ghali, Cecilia Bartoli sau Lang Lang.

Componența delegației României

Biatlon (Sat Olimpic Anterselva)

6 sportivi: Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Bob (Sat Olimpic Cortina)

4 sportivi titulari: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea 1 rezervă: Andrei Nica

Patinaj artistic (Sat Olimpic Milano)

Julia Sauter

Sanie (Sat Olimpic Cortina)

7 sportivi: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban

Sărituri cu schiurile (Sat Olimpic Predazzo)

4 sportivi: Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Schi alpin (Sat Olimpic Cortina/Bormio):

2 sportivi: Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu

Schi fond (Sat Olimpic Predazzo)

3 sportivi: Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Snowboard (Sat Olimpic Livigno)

2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis.