Sorin Huțanu vrea să repete istoria de anul trecut la Super Rally Timișoara

Bucureștanul Sorin Huțanu se va număra printre cei 25 de piloți care vor lua startul în cea de-a doua etapă a sezonului de super rally, care are loc în acest weekend pe străzile din Timișoara, iar obiectivul acestuia e unul clar, să obțină victoria la divizia mașinilor cu tracțiune față.

După ghinionul de la Alba Iulia, când a ratat pentru prima dată victorie din cauza faptului că a cedat planetara chiar înaintea manșelor de concurs, Huțanu vrea să își ia revanșa sâmbătă pe noul traseu din Timișoara. Etapa va avea loc în centrul orașului, cu start în zona Pieței Iancu Huniade.

„Se anunță o cursă foarte interesantă, cu un traseu nou, câteva nume noi pe listă, așa că sunt motivat să obțin victoria, mai ales că în prima etapă de anul acesta am ratat-o dintr-un motiv pur tehnic”, a declarat Huțanu.

La Timișoara acesta va avea o concurență nouă la divizia tracțiune față, dar în același timp o cunoștință veche, pe reșițeanul George Șchiopulescu, cei doi împărțind de altfel și primele două locuri la Grupa 3 în Campionatul Național de Viteză în Coastă.

„Sunt o fire competitivă din fire, chiar mă bucur că George s-a alăturat campionatului, abia aștept să ne duelăm pe străzile din Timișoara”, a adăugat Huțanu, care anul trecut a câștigat toate cele 4 etape ale sezonului la Super Rally la bordul modelului Audi GT3 TCR.

A doua etapă a sezonului va debuta vineri seară în Piața Libertății din Timișoara cu startul festiv, unde fanii au ocazia să îi cunoască pe piloți și mașinile lor, iar sâmbătă, începând cu ora 10:00 se vor desfășura primele manșe de antrenamente, startul urmând să se dea din Piața Iancu Huniade.

Fondat în urmă cu 8 ani de legendarul campion Mihai Leu, Campionatul Național de Super Rally este singura competiție de automobilism sportiv care se desfășoară pe traseu exclusiv urban. De-a lungul anilor a ajuns în orașe precum București, Craiova, Alba Iulia, Târgu Mureș, Mangalia, Deva sau Timișoara.