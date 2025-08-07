Ce-i așteaptă pe români la US Open 2025! Au pus la bătaie cele mai mari premii din istoria Grand Slam-urilor

US Open 2025 este ultimul mare turneu de Mare Șlem al acestui an și se va desfășura în Statele Unite ale Americii.

Au mai rămas mai puțin de trei săptămâni până când unele dintre cele mai mari nume din tenisul mondial vor debuta pe marea scenă, iar organizatorii turneului s-au asigurat că vor pune bazele unei ediții de calibru.

Bugetul alocat fondului de premiere a crescut cu 20% față de cel de anul trecut. Organizatorii au pus în joc premii în valoare de 90 milioane de dolari, reprezentând cea mai mare sumă din istoria Grand Slam-urilor.

Cei mai câștigați vor fi victorioșii din competițiile de simplu. Atât campionul, cât și campioana din 2025 vor încasa un premiu record, în valoare de nu mai puțin de 5 milioane de dolari.

Scoruri record

Jucătorii eliminați în primul tur vor încasa doar 117.000 de dolari, o creștere modestă de 17.000 de dolari comparativ cu anul 2024. Răsplățile vor crește considerabil odată cu avansarea în competiție.

Sfert-finalist: 660.000 de dolari

Semifinalist: 1.260.000 de dolari

Finalist: 2.500.000 de dolari

Campion: 5.000.000 de dolari.

Emma Răducanu, pereche la dublu mixt cu Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz și Emma Răducanu, ambii în vârstă de 22 de ani, vor alcătui, fără îndoială, cea mai neașteptată echipă de dublu mixt de la US Open 2025.

Înaintea celui de-al patrulea turneu de Grand Slam al sezonului, cei doi au profitat de perioada petrecută la Wimbledon pentru a se antrena împreună, cu scopul de a-și armoniza stilurile de joc și de a construi o conexiune solidă pe teren.

Lista Româncelor participante la US Open 2025: Sorana Cîrstea (37 WTA, clasament protejat), Jaqueline Cristian (51 WTA), Gabriela Ruse (57 WTA); rezerve - Irina Begu (110 WTA), Anca Todoni (114 WTA), Miriam Bulgaru (219 WTA), Gabriela Lee (323 WTA).