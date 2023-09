Sorana Cîrstea, interviu superb la US Open: Americanii i-au dedicat o imagine splendidă FOTO

Sorana Cîrstea face un US Open istoric la 33 de ani și adună puncte și bani, în cantități impresionante, după cum Adevărul a arătat aici. Și „Sori“ radiază la New York! Ceea ce s-a văzut și în interviul pe care l-a acordat chiar pe teren, imediat după meciul fabulos cu Bencic (Elveția, 26 de ani, 13 WTA) care a trimis-o în sferturi. Eurosport, postul care transmite US Open, a oferit declarațiile româncei.

*Am un zâmbet larg pe față pentru că am muncit atât de mult în ultima vreme. Prea puțină lume știe ce e în spatele scenei, în spatele tenisului. Am avut și o susținere solidă din tribune, din partea românilor și nu numai.Vă mulțumesc tuturor. Sunteți deosebiți.

*E extraordinar (n.r. – parcursul ei din acest an la US Open). Întotdeauna mi-am dorit să am rezultate bune aici. Au fost mulți ani cu multe suișuri și coborâșuri, dar iată că am fost răsplătită pentru munca mea. Sunt mulțumită de ceea ce am reușit în aceste zile, mi-am dorit să merg înainte, să fac totul cât mai bine.

*Îmi plac condițiile de aici, îmi plac mingile, îmi place atmosfera. Totul a fucționat foarte bine. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat în această săptămână. Colaborarea cu Thomas Johansson (n.r. – antrenorul Soranei) a contat foarte mult, în ultima vreme am colaborat foarte bine și îi dedic victoria și lui, pentru că a fost alături de mine în momentele grele.

Americanii au oferit imaginea serii

După acest interviu, canalul de Twitter al US Open a remarcat ce a scris și Adevărul. Și anume faptul că Sorana Cîrstea face un Grand Slam istoric. Pentru că atinge sferturile la o astfel de întrecere doar pentru a doua oară în carieră. Prima dată, a reușit o asemenea performanță în 2009, la French Open, pe când avea doar 19 ani.

Americanii au căutat în arhivă și au pus o poză cu „Sori“ de atunci lângă una de acum, după victoria cu Bencic în optimile US Open.

„Sori“, cele mai bune rezultate la turneele majore

*Australian Open – Optimi (2017, 2022)

*French Open – Sferturi (2009)

*Wimbledon – Turul III (2009, 2012, 2017, 2021, 2023)

*US Open – Sferturi (2023)

România la US Open, proba de simplu

Turul I

Cîrstea (30 WTA) – Day (93 WTA) 6-2, 6-3

Begu (43 WTA) – Korpatsch (75 WTA) 3-6, 2-6

Țig (700 WTA) – Marino (104 WTA) 7-6, 7-6

Ruse (167 WTA) – Pliskova (25 WTA) 1-6, 4-6

Bogdan (60 WTA) – Kenin (101 WTA) 6-7, 4-6

Turul II

Cîrstea (30 WTA) – Kalinskaya (89 WTA) 6-3, 6-4

Țig (700 WTA) – Pegula (3 WTA) 3-6, 1-6

Turul III

Cîrstea (30 WTA) – Rybakina (4 WTA) 6-3, 6-7, 6-4

Optimi

Cîrstea (30 WTA) – Bencic (12 WTA) 6-3, 6-3

Sferturi

Cîrstea (30 WTA) - Muchova (10 WTA)