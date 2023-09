Halep, noi declarații extrem de dureroase: Cum a ajuns să-și trăiască viața fără tenis

În așteptarea verdictului Sport Resolutions în cazul ei de dopaj, Simona Halep (31 de ani, 1.138 WTA) a oferit un interviu pentru Eurosport România, în dialog cu jurnalistul Dragoș Suciu. Din care sursa citată continuă să furnizeze noi fragmente. Iată ultimele subiecte atinse de „Simo“:

*Prăbușirea în ierarhia WTA - Contează mental și emoțional. Faptul că nu mai exist în clasament e o mare lovitură! Am muncit 20 de ani ca să construiesc acest clasament, an de an, fără pauză. Va fi ceva nou, ceva dureros.

*Tenisul văzut la TV – N-am văzut foarte multe meciuri. Am urmărit finala de la Roland Garros și a fost o plăcere. Cred că tenisul s-a schimbat din punct de vedere al forței. Cred că forța domină mai mult decât tehnica.

*Revenirea pe teren, dacă i s-ar ridica suspendarea - Mi-e greu să spun cum va fi pentru că n-am mai stat niciodată un an de zile. Nu știu ce înseamnă să joci un meci oficial după o perioadă atât de lungă. La antrenamente sunt destul de OK, dar la meci mereu e diferit.