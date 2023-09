Cîrstea, mândria României la US Open: A spulberat-o pe Bencic, e în sferturi și scrie istorie la New York

„America o vrăjește pe Sorana“ a fost titlul unui amplu material de analiză, publicat de „Weekend Adevărul“, după ce Cîrstea a trecut de primele două tururi de la US Open 2023, fiind singura româncă de pe tablou cu o asemenea performanță. Cu siguranță, au fost „specialiști“ care au strâmbat din nas, când au parcurs articolul amintit. Între timp, „Sori“ le-a cam închis gura și a confirmat fiecare rând din acel material!

Mai întâi, prin victoria entuziasmantă din turul III, cu Elena Rybakina (Kazahstan, 24 de ani, 4 WTA). A fost cel mai mare rezultat din cariera Soranei de până acum, iar Adevărul a arătat aici, cu argumente, dimensiunea succesului de sâmbătă dimineață. La o zi după această victorie istorică pentru „Sori“, ea a mai produs un rezultat fantastic. Care risipește orice dubiu: în acest sezon cel puțin, America o vrăjește pe Sorana!

Duminică seară, în optimile US Open, fază atinsă în premieră de Cîrstea, aceasta a întâlnit-o pe Belinda Bencic (Elveția, 26 de ani, 13 WTA). Meciul a fost, practic, o reeditare a duelului de anul trecut, tot la US Open, însă în turul II. Atunci, românca ocupa locul 37 în lume, iar Belinda era tot pe 13. La capătul unei confruntări strânse, câștig de cauză a avut sportiva din Elveția: 3-6, 7-5, 6-2. De această dată însă, în optimi, meciul a avut o cu totul altă desfășurare!

Cîrstea a pornit ca din tun: 5-0!

În primul set, jucătoarea născută la Târgoviște a pornit ca din tun! După primele cinci game-uri, tabela de pe „Louis Armstrong Stadium“ arăta bine de tot pentru noi: 5-0 Cîrstea! Probabil, relaxată un pic de acest start lansat, Cîrstea i-a permis adversarei să se apropie la 5-3. În game-ul următor însă, românca i-a tăiat elanul Belindei. Și și-a luat setul, după 39 de minute: 6-3.

Actul secund a început la fel de bine pentru jucătoarea din România, deși Bencic, campioană olimpică la Tokyo în 2021, a oferit o replică dârză. După un break la zero realizat de Sorana, game-ul următor a fost pe muchie de cuțit! Cu două mingi de re-break apărate de Cîrstea. Care s-a distanțat la 2-0. De aici încolo, Cîrstea a fost mereu în controlul setului, cu un pas înaintea adversarei. Și, firește, și-a adjudecat victoria, după o oră și 25 de minute, scor 6-3, 6-3.

Doar pentru a doua oară în sferturile unui Grand Slam

De 17 ani în circuitul WTA, Cîrstea e doar pentru a doua oară în sferturile unui Grand Slam! Iar asta la 14 ani distanță după precedenta performanță de acest nivel, în 2009, la French Open. La vremea respectivă, „Sori“ avea doar 19 ani. Acum, la 33 de ani, sub îndrumarea antrenorului Thomas Johansson, ea trăiește o a doua tinerețe din punct de vedere sportiv.

Urmează Karolina Muchova

În sferturile US Open, jucătoarea din România o va întâlni pe Karolina Muchova (Cehia, 27 de ani, 10 WTA). Vorbim despre finalista de acest an, la French Open. În CV-ul ei se mai regăsește și o semifinală la Australian Open, în 2021, plus trei prezențe în sferturi, la Wimbledon (2019, 2021) și la US Open (2023). La meciurile directe, Muchova are 3-1 cu Cîrstea. De această dată, partida de la Flushing Meadows se va disputa marți (Eurosport).

„Sori“, cele mai bune rezultate la turneele majore

*Australian Open – Optimi (2017, 2022)

*French Open – Sferturi (2009)

*Wimbledon – Turul III (2009, 2012, 2017, 2021, 2023)

*US Open – Sferturi (2023)

România la US Open, proba de simplu

Turul I

Cîrstea (30 WTA) – Day (93 WTA) 6-2, 6-3

Begu (43 WTA) – Korpatsch (75 WTA) 3-6, 2-6

Țig (700 WTA) – Marino (104 WTA) 7-6, 7-6

Ruse (167 WTA) – Pliskova (25 WTA) 1-6, 4-6

Bogdan (60 WTA) – Kenin (101 WTA) 6-7, 4-6

Turul II

Cîrstea (30 WTA) – Kalinskaya (89 WTA) 6-3, 6-4

Țig (700 WTA) – Pegula (3 WTA) 3-6, 1-6

Turul III

Cîrstea (30 WTA) – Rybakina (4 WTA) 6-3, 6-7, 6-4

Optimi

Cîrstea (30 WTA) – Bencic (12 WTA) 6-3, 6-3

Sferturi

Cîrstea (30 WTA) - Muchova (10 WTA)