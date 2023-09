Cîrstea, curg banii și punctele la US Open: Sorana tocmai a pus mâna pe cel mai mare cec din 2023!

Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) e în sferturile de la US Open, în condițiile în care, până în acest an nu depășise niciodată turul III în precedentele 16 participări la New York! Acum însă, românca ține să demonstreze că Adevărul a avut dreptate, când a publicat acest material de analiză intitulat „America o vrăjește pe Sorana“.

Dincolo de performanța sportivă, una remarcabilă, Cîrstea tocmai a pus mâna și pe cel mai mare premiu din acest sezon. Unul foarte profitabil pentru ea, cel mai bun din ultimii ani. Până să vină la US Open 2023, „Sori“ mai plecase o dată din Statele Unite cu buzunarele pline. Concret, în luna martie a acestui an, ea a primit 184.465 de dolari pentru atingerea sferturilor la Indian Wells, plus 352.635 de dolari pentru calificarea în semifinalele de la Miami.

Acum, strălucind la un US Open cu premii-record, Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 455.000 de dolari! Și, cu această sumă, totalul câștigurilor ei din premiile adunate în turneele din acest an ajunge la 1.459.955 de dolari! Mai mult decât atât, în ierarhia all-time a banilor strânși din tenis, Cîrstea tocmai a ajuns la o sumă impresionantă: 8.935.462 de dolari!

Iar perspectivele Soranei arată excelent: dacă va trece de meciul cu Karolina Muchova (Cehia, 27 de ani, 10 WTA) în sferturi, ea va primi un cec de 775.000 de dolari pentru accederea în semifinale!

Clasamentul Soranei arată tot mai bine

US Open 2023 face minuni și pentru locul ocupat de „Sori“ în ierarhia mondială. Ea a abordat turneul de pe locul 30 în lume, iar acum, după calificarea în sferturi, a strâns 1.760 de puncte în clasamentul live, actualizat în timp real, ajungând pe 26 WTA. Cu încă un succes, în sferturi, Sorana ar acumula 2.110 de puncte. Și ar urca pe 22 WTA!

De remarcat că, în cel mai bun moment al carierei, Cîrstea a ocupat poziția a 21-a în ierarhia mondială. Se întâmplă pe data de 12 august 2013. De atunci, în ultimii ani, cel mai bun loc ocupat de Cîrstea a fost cel de anul trecut, când a ajuns pe 24 WTA, în clasamentul publicat pe data de 18 aprilie 2022.

Sumele câștigate de Sorana Cîrstea din tenis în ultimele sezoane

2023 - 1.459.955

2022 - 817.344

2021 - 823.814

2020 - 362.893

2019 - 507.031

*Sumele sunt exprimate în dolari.

„Sori“, cele mai bune rezultate la turneele majore

*Australian Open – Optimi (2017, 2022)

*French Open – Sferturi (2009)

*Wimbledon – Turul III (2009, 2012, 2017, 2021, 2023)

*US Open – Sferturi (2023)

România la US Open, proba de simplu

Turul I

Cîrstea (30 WTA) – Day (93 WTA) 6-2, 6-3

Begu (43 WTA) – Korpatsch (75 WTA) 3-6, 2-6

Țig (700 WTA) – Marino (104 WTA) 7-6, 7-6

Ruse (167 WTA) – Pliskova (25 WTA) 1-6, 4-6

Bogdan (60 WTA) – Kenin (101 WTA) 6-7, 4-6

Turul II

Cîrstea (30 WTA) – Kalinskaya (89 WTA) 6-3, 6-4

Țig (700 WTA) – Pegula (3 WTA) 3-6, 1-6

Turul III

Cîrstea (30 WTA) – Rybakina (4 WTA) 6-3, 6-7, 6-4

Optimi

Cîrstea (30 WTA) – Bencic (12 WTA) 6-3, 6-3

Sferturi

Cîrstea (30 WTA) – Muchova (10 WTA)