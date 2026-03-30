Video Jannik Sinner este supercampion la Miami. Arma care l-a făcut invincibil în finala cu cehul Lehecka

Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a trecut duminică noapte de cehul Jiri Lehecka (24, 22 ATP), scor 6-4, 6-4, și a câștigat pentru a doua oară turneul ATP Miami Masters 1.000, adăugând acest trofeu celui obținut la Indian Wells și reușind astfel să pună mâna pe Sunshine Double.

Ploaia a întârziat momentul victoriei pentru Sinner și clipa în care a cucerit Sunshine Double, devenind primul jucător care își adjudecă ambele turnee de elită pe hard din California și Florida după Roger Federer în 2017 și primul care reușește această performanță fără să piardă vreun set.

Sinner - care a câștigat la Miami în 2024, dar a lipsit anul trecut din cauza unei suspendări de trei luni pentru dopaj - a ajuns acum la trei titluri consecutive de Masters 1000, începând cu victoria de la Paris de anul trecut.

La final, Jannik a dedicat succesul celor doi italieni care au obținut succese în weekend în sporturile cu motor: Kimi Antonelli (Formula 1) și Marco Bezzecchi (MotoGP).

Succesul său, alături de triumful bielorusei Arynei Sabalenka în fața Coco Gauff de sâmbătă, marchează prima dată când „dubla” Indian Wells-Miami este reușită atât la masculin, cât și la feminin, după ce Novak Djokovic și Victoria Azarenka au izbutit acest lucru în 2016.

Deși Lehecka, aflat la prima sa finală de Masters 1.000, nu a reușit să calce pe urmele compatriotului său Jakub Mensik și să câștige la Miami, el va urca luni pe cel mai bun loc al carierei, 14 mondial, de pe 22.

Ca și în semifinale, Sinner nu și-a cedat deloc serviciul. Specialiștii care îi analizează jocul susțin că la acest capitol a făcut un salt de calitate elevul lui Darren Cahill și amenință supremația spaniolului Carlos Alcaraz.