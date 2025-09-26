Simone Tempestini poate deveni campion absolut pentru a 10-a oară dacă învinge la Raliul Vâlcii

Aproape 60 de echipaje sunt înscrise la antepenultima cursă din Campionatul Național de Raliuri, printre cei aflați la start numărându-se, pentru al doilea an consecutiv, și fostul campion mondial din WRC, austriacul Manfred Stohl. Acesta va pilota un Citroën C3 R5, unul dintre cele 15 modele de ultimă generație care vor concura în aceste zile pe macadamul din județul Vâlcea.

Cu 4 victorii din 5 posibile în actuala stagiune, Simone Tempestini (Škoda Fabia Rally2 Evo) are un avantaj confortabil în clasamentul general, cu 173 de puncte, cu 45 mai multe decât următorul clasat, Andrei Gîrtofan. Cu 117,8 puncte, Norbert Maior mai poate spera doar la poziția secundă.

Primul și la ultimele antrenamente oficiale de joi, Tempestini, care o are în dreapta pe Carmen Poenaru, are nevoie de victorie sau chiar și de un loc 2, cu condiția să fie primul pe proba de power stage de la Dăești, pentru a fi sigur că devine campionul României pentru a 10-a oară în ultimele 11 sezoane.

Primul succes anual al clujeanului a fost în 2015, iar de atunci a avut o singură sincopă, în 2017, când titlul a fost câștigat de colegul său de la Napoca Rally Academy, Bogdan Marișca. Tempestini deține deja recordul absolut de trofee câștigate, depășindu-l anul trecut pe legendarul Titi Aur, care avea 8 victorii.

„Îmi plac probele de la Vâlcea și sunt nerăbdător să ne întrecem. Nu am calculat care sunt șansele să devin campion, vreau doar să fiu concentrat pe ce am de făcut aici”, a spus Tempestini.

Raliul Vâlcii, ajuns la ediția a doua, va debuta vineri și va avea un total de 13 probe speciale pe 129 de kilometri, cursa urmând să se încheie sâmbătă seară cu superspeciala din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea.