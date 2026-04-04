Show total reușit de Ana Bărbosu: cel mai bun scor și calificare pentru Universitatea Stanford în finala regională NCAA

Ana Bărbosu a fost protagonista echipei Universității Stanford, reușind să o ducă în finala regională NCAA după victoria din semifinala de la Baton Rouge. Gimnasta din România a avut cea mai bună prestație la individual compus, dominând concursul.

Ea a impresionat pe toate aparatele și a încheiat cu un total de 39.575 puncte, cel mai ridicat scor al său din acest sezon. Cele mai solide evoluții au venit la bârnă (9.925) și la sol (9.950), unde a obținut și cele mai mari note.

Trebuie menționat că în competiția universitară din SUA se aplică un sistem de notare diferit față de cel din gimnastica internațională. Stanford, echipă aflată pe locul 7 în clasamentul național, a câștigat semifinala regională în fața unor adversare precum Michigan, Carolina de Nord și Utah.

Formația din California a terminat cu 197.175 puncte, devansând clar celelalte echipe. Este un rezultat important, fiind prima victorie în această etapă de când formatul regional NCAA a fost modificat, în 2019.

Stanford și Michigan merg în finala regională NCAA

La nivel individual pe aparate, Taralyn Nguyen s-a impus la sărituri, Anna Roberts a câștigat la paralele, iar la sol, Bărbosu a împărțit primul loc cu Alana Walker.

Grație acestui rezultat, Stanford și Michigan au obținut biletele pentru finala regională NCAA, care va avea loc sâmbătă, 4 aprilie. Acolo vor da peste două dintre echipele LSU, Clemson, Auburn sau Nebraska. La finalul competiției, doar primele două clasate vor merge mai departe în semifinalele naționale.