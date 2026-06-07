Alegeri parlamentare decisive pentru viitorul Armeniei. Armenii hotărăsc orientarea către Occident sau dependența de Rusia

Cetățenii Armeniei au început să voteze, duminică, 7 iunie, în carul alegerilor parlamentare considerate cruciale pentru direcția strategică a țării. Miza scrutinului depășește competiția politică internă, opoziția prezentând votul drept un adevărat referendum asupra politicii promovate de premierul Nikol Pașinian, care urmărește reducerea dependenței de Rusia și consolidarea relațiilor cu Uniunea Europeană și Statele Unite.

Potrivit Bloomberg, rezultatul alegerilor va arăta dacă Pașinian va primi un nou mandat pentru continuarea procesului de reorientare a Armeniei către Occident, într-un moment în care relațiile dintre Erevan și Moscova traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimele decenii.

Secțiile de vot s-au deschis la ora 8:00 și se vor închide la ora 20:00, primele rezultate fiind așteptate încă din cursul serii. Pentru cele cel puțin 101 mandate din Adunarea Națională concurează 18 formațiuni politice. Pragul electoral este de 4% pentru partidele individuale, în timp ce alianțele electorale trebuie să obțină între 8% și 10% din voturi, în funcție de componența acestora.

Aproape 2,5 milioane de cetățeni au drept de vot. În viziunea opoziției, scrutinul reprezintă un test privind viitorul orientării externe a Armeniei și poziționarea sa între Moscova și partenerii occidentali.

Principalul favorit rămâne partidul de guvernământ „Contractul Civic”, condus de Nikol Pașinian. Printre adversarii săi se numără blocul „Armenia Puternică”, condus de miliardarul ruso-armean Samvel Karapetian, și alianța „Armenia”, aflată sub conducerea fostului președinte Robert Kocearian.

Karapetian susține menținerea relațiilor strânse cu Rusia, principal furnizor de energie pentru Armenia și una dintre cele mai importante piețe pentru exporturile armenești.

În ultimii ani, Pașinian a promovat o apropiere accentuată de Occident și o distanțare progresivă față de Rusia, considerată mult timp principalul garant al securității Armeniei. Această schimbare de direcție a provocat nemulțumirea Kremlinului. În același timp, premierul este criticat pe plan intern de o parte a societății, care îl acuză că a făcut prea multe concesii în negocierile de pace cu Azerbaidjanul.

Sondajele de opinie indică un avans clar pentru „Contractul Civic”, creditat cu până la 32% din intențiile de vot. Pe locul al doilea se situează formațiunea pro-rusă „Armenia Puternică”, cu aproximativ 11%.

Premierul armean beneficiază și de susținere externă. Președintele american Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru Pașinian, liderul care a ajuns la putere în urma Revoluției de Catifea din 2018.

Pe fondul apropierii Erevanului de Uniunea Europeană, Rusia a început luna trecută să introducă restricții asupra unor importuri provenite din Armenia. Ca reacție, Bruxellesul a majorat sprijinul financiar acordat guvernului armean și a relaxat o parte dintre restricțiile comerciale aplicate produselor armenești.

În paralel, Armenia ar urma să joace un rol important într-un nou proiect de infrastructură regională. Coridorul de transport denumit „Ruta Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională” este conceput pentru a lega Azerbaidjanul de exclava Nahicevan. Implicarea Armeniei în administrarea acestui traseu ar crea pentru Statele Unite interese economice semnificative într-o regiune cu o importanță strategică majoră.

Înaintea alegerilor au apărut și acuzații privind o posibilă implicare a Moscovei în procesul electoral. Potrivit Reuters, surse din serviciile occidentale de informații și reprezentanți guvernamentali susțin că Kremlinul desfășoară campanii de dezinformare în favoarea candidaților pro-ruși și ar pregăti mobilizarea unui număr mare de cetățeni ruso-armeni pentru a participa la vot.

Mesajele transmise în ultimele luni de Moscova sugerează că Armenia nu mai poate continua politica de echilibru între Est și Vest. Restricțiile comerciale, presiunile energetice, campaniile informaționale și sprijinul acordat forțelor politice favorabile Kremlinului transformă actualul scrutin într-un test decisiv pentru influența Rusiei în Caucazul de Sud.

În acest context, alegerile parlamentare din Armenia sunt urmărite cu atenție atât la Moscova, cât și în capitalele occidentale, rezultatul lor urmând să influențeze echilibrul geopolitic din regiune pentru anii următori.