O scrimeră a fost descalificată din turneul la care participa după ce a îngenuncheat și a refuzat să concureze împotriva unei adversare transgender.

Stephanie Turner, scrimeră din SUA, urma să concureze contra lui Redmond Sullivan în cadrul turneului Cherry Blossom ținut la Universitatea din Maryland. Cu toate acestea, Turner a îngenuncheat și și-a dat masca jos, în semn de protest, potrivit Daily Mail.

„Am văzut că urma să fiu într-o grupă cu Redmond și, din acel moment, am zis: <<OK, hai s-o fac. O să îngenunchez.>>.

Știam că trebuie să o fac deoarece USA fencing [federația națională de scrimă] nu a luat în considerare obiecțiile femeilor. Am îngenuncheat imediat în acel moment. Redmond [Sullivan] avea impresia că urma să încep duelul.

Când am îngenuncheat, m-am uitat la arbitru și i-am spus: <<Îmi pare rău, nu pot s-o fac. Eu sunt femeie, și el e bărbat, și acesta este un turneu feminin. Nu voi concura contra acestui individ.>>”, a mărturisit Turner.

Până să joace cu jucătoarea transgender, Turner jucase încă patru meciuri, clasându-se pe locul 24 din 39 de participanți.

La scurt timp după incident, federația americană de scrimă a publicat o declarație în sprijinul lui Sullivan și persoanelor transgender care participă la acest sport.

„USA Fencing a adoptat politica actuală privind sportivii transgender și non-binari în 2023. Politica a fost concepută pentru a extinde accesul la sportul de scrimă și pentru a crea spații incluzive și sigure.

Politica se bazează pe principiul că oricine ar trebui să aibă dreptul de a practica sporturi și s-a bazat pe cercetările din prezent”, a transmis federația.

De asemenea, federația a transmis că se va poziționa mereu în favoarea incluziunii, dar și faptul că respectă și alte puncte de vedere, încurajând membrii să discute.

„În cazul lui Stephanie Turner, descalificarea ei nu a avut legătură cu nicio declarație făcută ci a rezultat în urma deciziei acesteia de a refuza să se dueleze contra unui oponent eligibil, ceea ce este clar interzis de regulamentele FIE [Federația Internațională de Scrimă]”, a mai transmis USA Fencing.

Sullivan făcuse furori încă din decembrie, când a luat decizia de a se alătura echipei feminine a colegiului ei. Decizia a venit după ce ea a concurat pentru echipele feminine de la Daniel Hand High School din Madison, Connecticut, la competiții de atletism.

Transferul a fost criticat de jucătoarea de tenis Martina Navratilova și de Consiliul Independent al Sportului Femeilor (ICONs).

Navratilova a fost vocală în opoziția sa față de permiterea femeilor transgender să concureze în sporturi feminine, afirmând că acestea au un avantaj neloial.