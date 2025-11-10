România, argint la Cupa Mondială de la Alger. Echipa masculină de scrimă a făcut performanță de top

Echipa masculină de sabie a României a pierdut finala Cupei Mondiale de la Alger, în fața Franței, scor 38-45. Tricolorii, George Dragomir, Vlad Covaliu, Răzvan Ursachi și Radu Nițu, au avut un parcurs impresionant până în ultimul act.

România a început turneul cu o victorie clară în fața Chile, 45-29, apoi a trecut de Polonia în optimi, 45-33, a învins Uzbekistanul în sferturi, 45-30, și s-a calificat în finală după o semifinală tensionată cu Japonia, 45-40. Japonia a câștigat bronzul, după 45-32 cu Rusia.

La sabie feminin, echipa României – Amalia Covaliu, Anastasia Fusea, Catinca Dumitru și Andreea Șerbănoiu, care a ocupat locul 20, fiind învinsă în primul tur de Azerbaidjan, 37-45.

La individual masculin, cel mai bun rezultat a fost obținut de Vlad Covaliu, pe 7, urmat de Răzvan Ursachi (24), Radu Nițu (45), Matei Cîdu (64) și George Dragomir (152).

În competiția individuală feminină, Amalia Covaliu a încheiat pe 38, Anastasia Fusea pe 84, Catinca Dumitru pe 132, iar Andreea Șerbănoiu pe 142.