Video Scenariu horror pentru Samuel Asamoah, fostul fotbalist de la FCU Craiova! Riscă să rămână paralizat, după ce și-a rupt gâtul pe teren

Samuel Asamoah, fostul jucător de la FCU Craiova, este protagonist într-un scenariu horror. Jucătorul a suferit o fractură cervicală gravă după ce a lovit violent un panou publicitar de pe marginea terenului, în timpul unui duel cu un adversar.

Conform reprezentanților clubului chinez Guangxi Pingguo, acolo unde evoluează mijlocașul togolez, acesta se află în pericol de paralizie, informează CNN. Incidentul s-a produs când Asamoah a fost împins în afara terenului și și-a lovit capul de panourile de protecție, impactul provocându-i o leziune severă la gât. Fotbalistul a fost transportat de urgență la spital și a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Operația lui Samuel Asamoah a fost un succes, iar jucătorul de 31 de ani se află acum într-o stare stabilă.

Poate ramâne paralizat

Oficialii celor de la Guangxi Pingguo au emis, de curând, un comunicat în care au anunțat că jucătorul a suferit o dislocare și fracturi ale vertebrelor cervicale, însoțite de o compresie nervoasă.

Clubul confirmă faptul că există riscul unei paraplegii înalte în cazul fotbalistului, ceea ce ar putea duce la pierderea funcționalității părții inferioare a corpului acestuia. Totodată, Asamoah va lipsi până la finalul sezonului, iar viitorul său în fotbal rămâne incert.

Raportul oficial. Faultul, de „natură imprudentă”

Zhang Zhixiong, mijlocașul echipei Chongqing Tonglianglong, a primit un cartonaș galben pentru faultul prin care l-a împins pe Asamoah în afara terenului. Potrivit raportului arbitrului, intervenția lui Zhang a fost de "natură imprudentă", dar nu a fost catalogată ca fiind parte dintr-un comportament violent.

Raportul oficial a mai precizat că panourile publicitare din jurul terenului respectau standardele internaționale. Clubul Chongqing Tonglianglong a emis un comunicat prin care și-a cerut scuze lui Asamoah, atât în nume propriu, cât și în numele jucătorului implicat. Zhang și câțiva reprezentanți ai clubului l-au vizitat ulterior pe internaționalul togolez la spital.

A strălucit la FCU Craiova

Samuel Asamoah a venit în România în vara lui 2021, semnând cu FCU Craiova, unde a adunat 82 de meciuri, cu un gol marcat și șase pase decisive.

Mijlocașul togolez a impresionat constant prin evoluțiile sale, iar după retrogradarea echipei, a plecat în China, unde a semnat inițial cu Qingdao Red Lions, înainte de a se transfera la actuala sa echipă, Guangxi Pingguo FC.