Scandări rasiste și gaze lacrimogene în Giulești, la meciul primelor două clasate în Superligă. Mesaj de luptă pentru fotbaliștii Rapidului

În Giulești, pe un stadion cu 12.600 de spectatori, formațiile Rapid și Universitatea Craiova au terminat la egalitate, duminică seară, scor 1-1, în etapa a 30-a din Superliga de fotbal, ultima din sezonul regular.

După o primă repriză cu fotbal puțin, în partea a doua s-a deblocat tabela de marcaj. Au punctat internaționalul Nicușor Bancu (49), liderul oltenilor, iar celălalt căpitan, Alexandru Dobre, a restabilit egalitatea, în minutul 55.

În startul jocului, suporterii giuleșteni de la tribuna a doua au afișat un banner pe care scria mesajul „Te vom iubit Rapidule, chiar dacă nu o să reușești, dar tu să lupți ca niciodată să vină titlul în Giulești”.

Rapid intră în play-off cu 56 de puncte, iar liderul Craiova a terminat cu 60 de puncte. Punctele se vor înjumătăți în a doua parte a stagiunii, astfel că vor fi despărțite doar de oduă puncte. Rapid caută titlul din 2003, iar oltenii - din 1991.

Cele două galerii s-au ironizat prin intermediul bannerelor. În plus, suporterii olteni au scandat mesaje rasiste la adresa rivalilor și riscă să fie amendați. „Centralul” Horațiu Feșnic a întrerupt de două ori partida din pricina suporterilor.

O dată a făcut-o pentru protejarea fotbaliștilor, după ce jandarmii au dat cu gaze lacrimogene ca să potolească spirtele agitate în sectorul ocupat de fanii vizitatori.

În Italia, tot duminică seară, patronul rapidist Dan Șucu (62 de ani) a avut parte de o bucurie venită de la cealaltă formație pe care o deține, Genoa, care a învins-o acasă cu 2-1 pe AS Roma.