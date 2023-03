Scandal înainte de România – Belarus, la conferință: „Vorbiți prostii!“ VIDEO

România a ajuns o țară dominată de negativism, iar în cazul naționalei de fotbal, această realitate tristă a fost arătată de „Adevărul“, înaintea debutului tricolorilor în preliminariile Euro 2024. Acum, când urmează meciul cu Belarus (marți, ora 21.45, Prima TV) din aceeași campanie, conferința de dinaintea jocului a oferit un moment regretabil.

Schimbat în minutul 65 al meciului cu Andorra, pe motiv că avea un „galben“ din minutul 23 și risca eliminarea, Răzvan Marin (26 de ani, Empoli) a lăsat impresia că a părăsit terenul nervos. De altfel, în întărirea acestei idei a venit și reacția jucătorului, care a refuzat să se îmbrățișeze cu selecționerul Edward Iordănescu (44 de ani), spre deosebire de alți jucători care au fost schimbați, pe rând.

Pe marginea acestui episod s-a tot speculat, în ultimele zile. Motiv pentru care, astăzi, când în fața presei au apărut chiar Edward Iordănescu și Răzvan Marin, jurnalistul Marius Mărgărit (Gazeta Sporturilor) a pus o întrebare firească, pentru a afla dacă mijlocașul naționalei s-a supărat, în momentul schimbării din Andorra.

Doar că, lipsit de diplomație, Răzvan Marin a „reușit“ să creeze un mic scandal după această întrebare prin răspunsul agresiv, lipsit de eleganță, pe care l-a oferit. Pentru a calma situația, a fost chiar nevoie de intervenția lui Edward Iordănescu.

Ce a spus Răzvan Marin?

*Acum vorbiți prostii și nu sunt de acord cu asta. Eram supărat pentru că voiam să stau pe teren până la final. În rest, am dat salut cu toată lumea, am vorbit cu toată lumea. După aceea, țipam de pe margine și îmi încurajam colegii. Vorbiți prostii! Am fost supărat doar pe moment, sunt jucător profesionist și o sa merg mai departe. Voiam doar să-mi ajut echipa, nimic altceva.

Cum a intervenit Edward Iordănescu?

*Înainte să plece Răzvan, vreau să vă rog ceva. Puteți începe cu întrebarea aceasta și pentru mine. Dacă l-am scos din teren pentru că n-am încredere în el? Să dau și eu un răspuns. Tot timpul e o logică. Eu am fost mereu foarte deschis.

*Trebuie să înțelegem că nu suntem într-o perioadă fastă. Cu toții suferim pentru echipa națională. Unii mai mult, alții mai puțin. Să vedem și lucrurile pozitive. Sunt lucruri uzuale care se întâmplă în cazul tuturor jucătorilor, de la cel mai înalt nivel. Eu, care le cer să vină cu pasiune, nu pot să le frâng aripile.

*Nu pot să înec niște gesturi care nu ies din sfera bunului-simț. Răzvan și-a dorit să fie în teren, și-a dorit să ajute echipa, e unul dintre căpitani. Dar mintea limpede (n.r. - selecționerul) era pe margine: Răzvan avea un cartonaș galben, iar peste 3 zile vine alt meci, când e posibil să apelăm din nou la el.