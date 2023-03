România a ajuns să fie dominată de negativism: Dovada că avem vocația răului și trăim într-un mediu toxic

Că în România domină negativismul și vocația răului e o realitate de care ne-am convins, mai ales în primii doi ani ai pandemiei, când discursul public a fost acaparat de „Apostolii COVID-ului“, mereu dornici să ne furnizeze cele mai negre scenarii posibile.

Că și în fotbal am ajuns să „tremurăm“, indiferent de numele adversarei, e o situație dezolantă pe care o descoperim acum, când preliminariile Euro 2024 bat la ușă. Pornind de la faptul că, într-adevăr, România a decăzut, comparativ cu perioada de glorie a Generației de Aur, asistăm, totuși, la niște declarații care frizează ridicolul! Pentru că ele se referă la primul meci al tricolorilor, sâmbătă, cu... Andorra! Adică, o națională formată din niște jucători, în marea lor majoritate, amatori. Dacă însă te uiți la avertismentele care au precedat această partidă, în ultimele zile, înțelegi de ce a răbufnit Cristi Săpunaru, căpitanul Rapidului: „Să ne facem griji de victorie cu Andorra și cu Belarus? Am fi penibili! Eu consider că cei care apar la TV și spun că trebuie să avem grijă cu Andorra, cu Belarus, cu asemenea echipe, vor răul naționalei“.

„Boala“ lui Petrescu se manifestă și la CFR

Deși n-a dat nume, Săpunaru s-a referit, în primul rând, la antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu (55 de ani). Care a catalogat partida de sâmbătă ca fiind „foarte, foare grea“. Ce-i drept, în cazul lui „Super Dan“, această „boală“, de a supraevalua orice echipă, se manifestă, periodic, și la CFR Cluj. Două exemple, relativ recente, vorbesc de la sine.

Nu mai departe de iulie 2022, Petrescu a făcut următoarea „radiografie“ pentru Inter Club d'Escaldes, o formație semi-profesionistă, cu care CFR s-a intersectat în turul II preliminar din Conference League. De precizat că formația respectivă era chiar din Andorra, fiind campioana acestei țări liliputane. „E clar că e cea mai bună echipă din ultimii trei ani, a luat trei campionate. Orice campioană, indiferent din ce țară e, are ADN-ul ei, chiar dacă e din San Marino sau Gibraltar. Orice meci cu o campioană e foarte greu, mai ales în Europa“, a spus Petrescu, înaintea „dublei“ în care clujenii s-au impus cu scorul general de 4-1.

În august 2020, același Peterescu îi lăsa pe ziariști cu gura căscată în conferința sa dinaintea partidei cu Floriana (Malta), în turul I preliminar al Ligii Campionilor: „Asta e problema fotbalului românesc. Sunt prea mulți specialiști care nu înțeleg fotbalul. Dacă ar fi urmărit echipa din Malta, ar fi văzut că e o echipă foarte bună! De fapt, nu mergem în Malta, ci în America de Sud! Sunt zece titulari străini și un maltez care joacă în națională. O să vedeți patru brazilieni, trei argentinieni, un senegalez și doi italieni. Șansele sunt egale“. Și atunci, CFR s-a impus, lejer, scor 2-0, într-o singură manșă din cauza pandemiei.

Hagi „fierbe“ că nu e Ianis în lot

Nu doar Dan Petrescu a transformat Andorra într-un bau-bau fotbalistic. Gheorghe Hagi (58 de ani), supărat că fiul său, Ianis, n-a fost convocat, i-a ținut isonul, într-o conferință incendiară. „Dan Petrescu are dreptate! Niciun meci, în momentul de faţă, nu e uşor pentru România. Cea mai mare greşeală e să tratezi lucrurile aşa. Când tratezi lucrurile aşa, ştiţi ce se întâmplă? Pierdem 3-0 acasă şi nu pare nimic ieşit din comun. 3-0 acasă cu Muntenegru! (n.r. – aluzie la scorul din Liga Națiunilor) Şi lumea râde“, a spus fostul decar al naționalei.

Andorra adună înfrângerile an după an

În ciuda părerilor exprimate de cei doi componenți ai Generației de Aur, realitatea ne spune, clar, că Andorra e o echipă din lumea a 5-a a fotbalului internațional. Iar dacă nu suntem în stare să batem o astfel de națională, nu cu prima reprezentativă, ci inclusiv cu România U21, atunci n-avem niciun motiv de supărare, dacă vom rata Euro 2024. Pentru că apare o întrebare firească: ce să cauți la un turneu final, în care poți da de echipe precum Germania, Anglia sau Franța, dacă tu nu ești în stare să câștigi cu Andorra?

Ce spun însă cifrele despre echipa în compania căreia tricolorii vor debuta în preliminariile Euro 2024? Iată niște borne care îi pot liniști un pic și pe Dan Petrescu și Gheorghe Hagi:

*Din 2005 încoace, deci, în ultimii 18 ani, Andorra are șase victorii mari și late în competițiile oficiale. De fapt, două din aceste rezultate au fost în Liga Națiunilor, o competiție semi-oficială, care a înlocuit meciurile amicale.

*Jucătorii care compun lotul Andorrei sunt, în mare parte, niște amatori. Lipsiți de cote pe transfermarkt.com, cel mai renumit site de transferuri din lume. Vedetele acestui lot sunt anonimii Iker Álvarez, un portar de 21 de ani, de la Villarrral B, formație de liga a doua spaniolă și Jesús Rubio, fundașul dreapta legitimat la Inter Club d'Escaldes, campioana ultimelor trei sezoane în Andorra. Primul e cotat la 500.000 de euro, iar al doilea la 250.000. În rest, o grămadă de fotbaliști care evoluează în întrecerea internă sau, în cel mai bun caz, în ligile inferioare din Spania.

*Între martie 2007 și octombrie 2011, Andorra a avut o serie de 35 de meciuri, oficiale și amicale, toate pierdute! Apoi, a venit un 0-0 cu Azerbaidjan, într-un amical. Andorezii au mai bifat o perioadă de coșmar, între septembrie 2013 – martie 2016. De această dată, cu „doar“ 19 înfrângeri consecutive. Din nou, un amical cu Azerbaidjan, 0-0, a scos naționala din această serie groaznică.

*Printre echipele care au învins Andorra, recent, se numără Moldova (2-1), Malta (3-1) și Insulele Feroe de două ori (2-0 și 1-0). Toate aceste meciuri s-au disputat, în ultimii trei ani.

*Cu asemenea cifre, se subînțelege că Andorra nu s-a calificat la niciun turneu final. Iar în Liga Națiunilor evoluează în Divizia D, adică ultima. Și a avut următoarele clasări, în cele trei ediții de până acum: locul 53 din 55 (2018-2019), locul 55 din 55 (2020-2021) și locul 53 din 55 (2022-2023).

153

e locul ocupat de Andorra în clasamentul FIFA, sub naționale precum Botswana, Lesotho, Eswatini, Burundi și Rwanda. România ocupă locul 52, în aceeași ierarhie.

Victoriile Andorrei din 1996 încoace

Data Competiție Meci

22/09/22 Liga Națiunilor Liechtenstein – Andorra 0-2

10/06/22 Liga Națiunilor Andorra – Liechtenstein 2-1

12/10/21 Preliminarii CM 2022 San Marino – Andorra 0-3

02/09/21 Preliminarii CM 2022 Andorra – San Marino 2-0

11/10/19 Preliminarii Euro 2020 Andorra – Moldova 1-0

09/06/17 Preliminarii CM 2018 Andorra – Ungaria 1-0

13/10/04 Preliminarii CM 2006 Andorra – Macedonia de Nord 1-0

*Au fost luate în calcul doar partidele oficiale.

România a făcut mereu instrucție cu Andorra

Dată Competiție Meci

08/09/04 Preliminarii CM 2006 Andorra – România 1-5

17/08/05 Preliminarii CM 2006 România – Andorra 2-0

11/09/12 Preliminarii CM 2014 România – Andorra 4-0

11/10/13 Preliminarii CM 2014 Andorra – România 0-4

Lotul României

*Portari: Niță (Pardubice), I. Radu (Auxerre), H. Moldovan (Rapid)

*Fundași: Rațiu (Huesca), Manea (CFR Cluj), Rus (Pisa), Nedelcearu (Palermo), Drăgușin (Genoa), Burcă (CFR Cluj), Ștefănescu (Sepsi), Opruț (Hermannstadt)

*Mijlocași: Sorescu (FCSB), Cicâldau (Ittihad Kalba), M. Marin (Pisa), T. Băluță (Farul Constanța), Olaru (FCSB), R. Marin (Empoli), Șut (FCSB), Stanciu (Wuhan Three Towns), Moruțan (Pisa), Al. Dobre (Famalicão), Man (Parma), Oct. Popescu (FCSB)

*Atacanți: Tănase (Al Jazira), Alibec (Farul Constanța), L. Munteanu (Farul Constanța)

*Louis Munteanu l-a înlocuit pe George Pușcaș, după ce acesta a devenit indisponibil din cauza unei accidentări.

Programul complet al grupei I

*25 martie: Belarus – Elveția (19.00), Andorra – ROMÂNIA, Israel – Kosovo (21.45)

*28 martie: ROMÂNIA – Belarus, Kosovo – Andorra, Elveția – Israel (21.45)

*16 iunie: Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția (21.45)

*19 iunie: Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra (21.45)

*9 septembrie: Andorra – Belarus (19.00), ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția (21.45)

*12 septembrie: ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21.45)

*12 octombrie: Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21.45)

*15 octombrie: Elveția – Belarus (19.00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21.45)

*18 noiembrie: Belarus – Andorra (19.00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21.45)

*21 noiembrie: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21.45)

Se califică primele două clasate în fiecare din cele zece grupe preliminare.

Programul transmisiunilor primelor două partide ale tricolorilor: meciul cu Andorra va fi pe Antena 1, iar cel cu Belarus se va vedea pe Prima TV.