Video Șahtior Donețk nu l-a uitat pe Mircea Lucescu, cel mai de succes antrenor din istoria clubului. Moment special la meciul de campionat

După ce patronul echipei, Rinat Ahmetov, a venit special la București pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, cel care a câștigat cu fomația din Ucraina un număr de 22 de trofee (din totalul de 36), nici echipa nu l-a uitat.

Gruparea „minerilor” a ținut un moment de reculegere în memoria lui „Il Luce” la meciul de campionat contând pentru etapa a 23-a, jucat astăzi la Cerkasî.

A fost repetat momentul de la jocul cu AZ Alkmaar, scor 3-0, din Conference League. Partida a fost întreruptă la pauză, din pricina unei alerte de atac aerian.

Surpriza campionatului, LNZ Cherkasî, a remizat, scor 2-2, cu multipla campioană. Șahtior este condusă de pe bancă de antrenorul turc Arda Turan (39 de ani). Cu un meci în minus, Șahtior are 51 de puncte, la egalitate cu adversara de astăzi.

Prima ligă din Ucraina se derulează pe parcursul a 30 de etape. Campioana merge în preliminariile Ligii Campionilor, iar locurile 2 și 3 se califică în Conference League.

Ultimele două clasate retrogradează automat în divizia secundă, iar pozițiile 13 și 14 susțin meciuri de baraj.