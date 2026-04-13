Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
Video Șahtior Donețk nu l-a uitat pe Mircea Lucescu, cel mai de succes antrenor din istoria clubului. Moment special la meciul de campionat

După ce patronul echipei, Rinat Ahmetov, a venit special la București pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, cel care a câștigat cu fomația din Ucraina un număr de 22 de trofee (din totalul de 36), nici echipa nu l-a uitat.

Gruparea „minerilor” a ținut un moment de reculegere în memoria lui „Il Luce” la meciul de campionat contând pentru etapa a 23-a, jucat astăzi la Cerkasî.

A fost repetat momentul de la jocul cu AZ Alkmaar, scor 3-0, din Conference League. Partida a fost întreruptă la pauză, din pricina unei alerte de atac aerian.

Surpriza campionatului, LNZ Cherkasî, a remizat, scor 2-2, cu multipla campioană. Șahtior este condusă de pe bancă de antrenorul turc Arda Turan (39 de ani). Cu un meci în minus, Șahtior are 51 de puncte, la egalitate cu adversara de astăzi.

Prima ligă din Ucraina se derulează pe parcursul a 30 de etape. Campioana merge în preliminariile Ligii Campionilor, iar locurile 2 și 3 se califică în Conference League.

Ultimele două clasate retrogradează automat în divizia secundă, iar pozițiile 13 și 14 susțin meciuri de baraj.

Top articole

image
Peter Magyar, atac dur la Viktor Orban după victoria electorală: „Țara noastră a fost condusă de un grup criminal organizat”
digi24.ro
image
Reacția șefului UDMR, care a făcut campanie pentru Viktor Orban, după înfrângerea zdrobitoare suferită de premierul Ungariei
stirileprotv.ro
image
Produsul natural care te ajută să scapi de mirosul de mâncare de la gătit
gandul.ro
image
Reacția lui Donald Trump atunci când a fost întrebat despre alegerile din Ungaria: Vă mulțumesc
mediafax.ro
image
Cum a încercat șeful PSD Prahova, însoțitorul lui Nicușor Dan la slujba din Vinerea Mare, să împiedice candidatura unui adversar politic. Ce a decis instanța
fanatik.ro
image
Toată familia lui Viktor Orban să fie arestată, îi cere lui Peter Magyar un politician din Ungaria
libertatea.ro
image
Băsescu: „Tandemul Trump–Putin a fost bătut măr de poporul maghiar. Trump va pleca, America rămâne!”
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
De nicăieri! A decis să-l facă praf pe Chivu după Como - Inter 3-4: ”Cel mai arogant și supraevaluat antrenor”
digisport.ro
image
A început resetarea Ungariei: Prima decizie majoră după victoria zdrobitoare în alegeri a TISZA
stiripesurse.ro
image
În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro
antena3.ro
image
Cât costă primele căpşuni româneşti. Agricultorii vor să-şi scoată investiţia: "Nu-s pentru toate buzunarele"
observatornews.ro
image
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
cancan.ro
image
Știrea momentului pentru pensionari. S-au găsit 2.000.000.000€ pentru creșterea pensilor. Cum se împart banii?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Primele consecințe pentru Ungaria după căderea lui Viktor Orban. Semnalul...
playtech.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit unul dintre cele mai dificile momente din ultimii ani: „Mă doare inima că e fata mea!”
fanatik.ro
image
Sute de vaci au murit brusc la o fermă după instalarea unor panouri fotovoltaice. Fermierul e disperat: „Cheltuielile mele veterinare erau de patru ori mai mari decât de obicei”
ziare.com
image
A venit "nota de plată" pentru Gigi Becali, după ce a dat radarul peste cap și i-a certat pe polițiști
digisport.ro
image
FAN Courier a închis complet toate agențiile din România: Niciun sediu nu va mai fi disponibil
stiripesurse.ro
image
Nu populația, ci statul – unde ar trebui să înceapă raționalizarea carburanților? „Acolo e marea risipă”
cotidianul.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au împăcat de Paște. Vedeta s-a reîntors în penthouse-ul de 4 milioane de euro: Noi nu ne-am despărțit
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Marina Dina, o zi de mall alături de un bărbat misterios după ce s-a întors de la Survivor! Îmbrățișări, cafele și cumpărături FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cine este Peter Magyar, liderul care a învins sistemul Orban. Divorțat, acuzat de violență domestică: „Nu este un sfânt!”
click.ro
image
Durere transformată în melodie! Codruța Filip, mesaj puternic pentru Valentin Sanfira, după ce a fost înșelată: „De ce, de ce?”
click.ro
image
Anunțul de angajare a unei femei de serviciu a stârnit revoltă: „Studiez șase ani ca apoi să muncesc trei ani pentru un salariu mai mic de atât”
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
guille alvarez IcI3FizU9Cw unsplash jpg
Lunile în care se nasc liderii! Verifică dacă ești pe lista celor pe care nu îi ocolește succesul
clickpentrufemei.ro
07d03212 95d2 4d54 bef5 7a07a6b26b40 webp
John Franklin, povestea exploratorului care a murit în mod misterios în ghețurile Canadei
historia.ro
Cele mai citite

Click!

image
Moment incredibil pentru Jean de la Craiova. Soția artistului, față în față cu amanta: „Nu știa că eu sunt însurat”
image
Cine este Peter Magyar, liderul care a învins sistemul Orban. Divorțat, acuzat de violență domestică: „Nu este un sfânt!”

OK! Magazine

image
DOLIU uriaș la Palat! S-a stins, după ce a luptat cu problemele de sănătate. Regina a făcut anunțul dureros

Click! Pentru femei

image
Lunile în care se nasc liderii! Verifică dacă ești pe lista celor pe care nu îi ocolește succesul

Click! Sănătate

image
Vedete care au învins cancerul la sân