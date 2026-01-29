search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Sabalenka n-a stat la discuții cu Svitolina. Bielorusa și-a asigurat locul în marea finală de la Austalian Open

Lidera mondială de tenis, Aryna Sabalenka, este prima finalistă la ediția din 2026 a Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului.

Sabalenka are motive să râdă FOTO EPA
Sabalenka are motive să râdă FOTO EPA

Bielorusa de 27 de ani a trecut astăzi, în minimum de seturi, scor 6-2, 6-3, de ucraineanca Elina Svitolina (31 de ani, 12 WTA). Meciul a durat 77 de minute.

La final, Svitolina, susținută din lojă de soț - francezul Gael Monfils, și-a păstrat obiceiul și n-a dat mâna cu adversara provenită din Belarus, o țară care susține războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei pe 24 februarie 2022.

Pentru trofeu, Sabalenka se va lupta cu câștigătoarea din cea de-a doua semifinală, Jessica Pegula (SUA, 31 de ani, 6 WTA) și kazaha Elena Rybakina (26 de ani, 5 WTA). Meciul începe la ora 12:15.

La masculin, semifinalele se dispută vineri, Alcaraz - Zverev și Sinner - Djokovic.

