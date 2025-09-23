S-a stins o legendă a tenisului. În 1973, a pierdut finala de la Roland Garros în fața lui Ilie Năstase

Niki Pilic, fostul căpitan al echipei de Cupa Davis a Germaniei, a încetat din viață luni, la vârsta de 86 de ani, în țara sa natală, Croația, a anunțat Federația croată de tenis într-un comunicat dat publicității astăzi.

În timpul carierei, Niki Pilic a disputat o finală de Mare Şlem la Roland Garros 1973, pierdută în fața românului Ilie Năstase, care s-a impus în trei seturi, 6-3, 6-3, 6-0. La dublu, Pilic a cucerit un trofeu, la US Open, în 1970.

Pilic, originar din Split, a fost căpitanul nejucător al Germaniei între 1987 şi 1996, conducând-o la câştigarea primul ei titlu în Cupa Davis, în 1988, înainte de a cuceri trofeul în alte două ocazii, în 1989 şi în 1993.

Pilic a câştigat, de asemenea, Salatiera de Argint cu Croația, în 2005, şi cu Serbia, în 2010, devenind primul căpitan care a câştigat Cupa Davis cu trei națiuni diferite.

Între 2015 şi 2017, Pilic a îndeplinit funcția de consilier în cadrul Federației germane de tenis (DTB).

Până de curând, Niki Pilic era încă pe terenul de tenis şi lucra cu tinere talente din Croația. Printre protejații academiei sale din München s-a numărat şi deținătorul recordului de titluri de Mare Şlem, sârbul Novak Djokovic.