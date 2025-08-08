Naomi Osaka, lipsă crasă de bun simț la adresa adversarei, după finala de la Montreal

Naomi Osaka a renăscut din propria cenușă, imediat după despărțirea de antrenorul Patrick Mourtoglou, având un parcurs perfect până în finala de la Montreal, turneu de categorie 1000 WTA. Japoneza a pierdut însă surprinzător în ultimul act al competiției, în fața unei jucătoare de 18 de ani, reprezentanta gazdelor, Victoria Mboko.

Învinsă cu 6-2, 4-6, 1-6, nipona a dat dovadă de o lipsă enormă de fair-play după finală. Ea a evitat să-și felicite adversara, lucru care e împământenit în tenis la fel cum sunt strângerile de mână înainte și după partidă. Dezamăgirea a fost uriaşă pentru Naomi, astfel că la speechul de după partidă, aceasta a fost extrem de abătută: nu a privit-o nicio clipă pe Mboko, deşi ştia că Victoria o consideră idolul ei, şi nu a felicitat-o pentru succes.

Și-a cerut scuze la conferința de presă

"Nu vreau să vă ocup prea mult timp. O să vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc echipei mele, copiilor de mingi, organizatorilor și voluntarilor. Sper că ați avut o seară plăcută", a spus Naomi Osaka, pe teren. După ce au apărut critici în mediul online și conștientizând că a avut o atitudine lipsită de fair-play, japoneza şi-a cerut scuze în conferinţa de presă.

"În această dimineață am fost foarte recunoscătoare pentru tot parcursul meu. Nu știu de ce mi s-au schimbat emoțiile atât de repede şi am fost atât de deprimată la festivitatea de premiere. Per total, sunt foarte fericită că am ajuns în ultimul act. Cred că Victoria a jucat foarte bine, merita să câştige. Am uitat complet să o felicit pe teren, motiv pentru care vreau să îmi cer scuze. S-a descurcat cu adevărat uimitor în aceste două săptămâni", a spus Naomi Osaka la conferinţa de presă de după ultimul act.