S-a lansat documentarul despre viața lui Loți Boloni. Cristiano Ronaldo „joacă” în filmul românului

Fără angajament din iulie 2024, când s-a despărțit de Metz după ce echipa a retrogradat în Ligue 2, Ladislau Boloni s-a ocupat de documentarul al cărui protagonist este. Filmul a avut ieri lansarea în orașul de baștină al antrenorului, pentru ca marți să aibă și vizionarea la București.

„Prima dată când mi s-a propus nu am înțeles nimic, ce vor oamenii să facă cu mine. Nu mă simțeam potrivit pentru așa ceva. Apoi, am cerut niște informații din partea lor și mi-am dat seama că cel care a fost la originea acestui film a fost un mare fan al lui Honved.

A fost deosebit de frig când am jucat atunci cu Steaua (n.r. 4-1 cu Honved, în noiembrie 1985, în Cupa Campionilor Europeni). A văzut numele meu și a decis când va fi mare și va lucra în cinematografie să facă un film cu Loți Boloni. A fost dorința lui. E o lume total diferită. Nu m-am băgat în treaba lor”, a spus fostul mare internațional la Digi Sport.

Momentele magice din cariera lui Laszlo Boloni

Omul care l-a remarcat pe Cristiano Ronaldo, pe când acesta juca la juniorii lui Sporting, și l-a promovat la formația mare a lusitanilor, a dezvăluit că superstarul ”joacă” în acest film. ”Da, apare Cristiano Ronaldo. Să vă uitați și veți vedea. A fost deosebit de complicat a fost să-l aducem”.

Laszlo Boloni a rememorat câteva momente care i-au marcat nu numai cariera, ci și viața. „Aș lua cu mine tribuna de după meciul cu Italia. Nu neapărat golul, ci tribuna care e în flăcări. A rămas mereu în mintea și inima mea. Iarăși un moment, nu neapărat meciul, a fost gașca pe care am format-o la Steaua și când am sosit înapoi cu Cupa Campionilor Europeni, lumea aceea. Erau vreo 30.000 de oameni în frig, în întuneric. Brațele lor se întindeau spre noi. Și asta aș lua cu mine”, a mai declarat antrenorul.