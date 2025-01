Ofertă de națională pentru Loți Boloni. Ce răspuns a dat antrenorul premiat de unguri

Fostul mare fotbalist Laszlo Boloni a fost premiat la începutul acestui an de Asociația Jurnaliștilor Sportivi Maghiari cu premiul pentru întreaga activitate. Antrenorul, liber de contract, le-a dezvăluit ungurilor că a refuzat o ofertă de a prelua o echipă națională.

Distincția ziariștilor din țara vecină i-a fost oferită în cadrul evenimentului de Miodrag Belodedici, fostul lui coleg de echipă în celebra finală din mai 1986, când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni, după 2-0 cu Barcelona la loviturile de departajare.

Boloni nu mai antrenează din vara anului trecut

Rămas fără angajament din vara anului 2024, după ce a retrogradat cu Metz în liga a doua franceză, Loți Boloni a dezvăluit că a primit o ofertă de antrena, dar a refuzat, sperând să pregătească o echipă de club. „Fără să intru în detalii, vă pot spune că recent am refuzat poziția de director tehnic al unei echipe naționale. Totuși, chiar simt că mai am multă energie și consider că pot fi de mare folos unei echipe.

Având în vedere că am atât de mulți ani de experiență în spate, voi accepta o ofertă doar dacă anumite condiții din țara respectivă vor fi bune. Mă refer la o infrastructură de mare calitate și să nu fiu nevoit să parcurg distanțe foarte mari. Desigur, mai este nevoie de motivație pentru un asemenea post”, a spus în cadrul evenimentului, citat de Nemzeti Sport.