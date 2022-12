Rusia, decizie istorică pentru salvarea fotbalului. Vot decisiv al Federației de la Moscova

Federația de Fotbal din Rusia va lua astăzi o decizie în ceea ce privește dezafilierea de la UEFA și înscrierea în Confederația Asiatică (AFC), pentru următoarele preliminarii ale Cupei Mondiale din 2026.

Data limită până la care ar trebui să fie ratificată hotărârea este 31 decembrie 2022, după ce la adunarea din 23 decembrie a fost amânată aprobarea schimbării.

După luarea deciziei, dacă aceasta va fi mutarea în Asia, va fi contactat și forul asiatic, acesta putând accepta sau refuza intrarea Rusiei în AFC. Precedenta națiune care a recurs la acest gest a fost Australiei, care a migrat din zona Oceania în cea asiatică, dar din considerente de valoare, nu politice.

Rusia este suspendată din toate competițiile de UEFA și de FIFA și are interdicție de a juca meciuri amicale de acum 10 luni, de când Vladimir Putin a declanșat războiul în Urcraina.

Oamenii de fotbal se opun

Înaintea adunării generale de pe 23 decembrie, care a rămas însă fără rezultat, multe personalități ale fotbalului și oameni de presă au luat atitudine pentru a rămâne în cadrul UEFA și pentru demarea de discuții pentru reprimirea Rusiei în competițiile fotbalistice la niel de țară și de club.

„Opriți-vă din acest demers! Federația de Fotbal din Rusia trebuie să se concentreze, deocamdată, asupra competițiilor interne, în loc să facă planuri pentru o eventuală trecere la AFC. Sigur că nu vorbim despre o decizie ușoară, dar dacă vom juca în Asia, o asemenea mutare nu va fi benefică pentru fotbalul rus“, a spus Andrei Arșavin, fostul mare internațional rus, care a făcut parte din Echipa ideală, la Euro 2008.

Ar putea ajunge la Cupa Mondială din… Statele Unite

Vehement în declarații a fost și politicianul Dimitry Vasiliev: „Sub nicio formă nu trebuie să trecem la Confederația Asiatică de Fotbal! Nu pentru că n-aș respecta acest for, ci pentru că, din niciun punct de vedere, sportiv, economic, politic și psihologic, o asemenea decizie nu ne-ar favoriza. Aș fi avut aceeași poziție și dacă se discuta trecerea Rusiei la Confederația din America de Sud! Am discutat cu mulți oameni din fotbalul rus și nici măcar unul nu mi-a zis că ar vrea să vadă Rusia în AFC“.

Potrivit presei de la Moscova, FIFA nu are nimic împotriva mutării Rusiei în Asia fotbalistică și le-ar permite rușilor să se înscrie în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, unul găzduit de Statele Unite ale Americii - rivala Rusiei -, Canada și Mexic.

Dau Liga Campionilor europeană pe cea asiatică

Dacă rușii vor vota trecerea în Asia, mutarea s-ar realiza și la nivel de club. Astfel, rușii nu vor mai juca în Liga Campionilor, Europa și Conference League, ci în competițiile de pe continentul vecin, alături de echipe reprezentative din Arabia Saudită, Iran, Qatar sau India, pentru ca în fazele superioare să întâlnească formații din Coreea de Sud, Japonia și China.