Riscă să dispară după decenii de istorie. Club important din Liga 2, la un pas de colaps financiar: „Nu se găsește sprijin. Păcat”

Anton Măzărianu, cel care a finanțat în trecut clubul Ceahlăul Piatra Neamț, a dezvăluit că echipa se află într-o situație critică și riscă să intre în faliment.

Liga 2 a pierdut deja mai multe formații în sezonul precedent, printre care CS Mioveni, Viitorul Pandurii Târgu Jiu și CSM Focșani, aceasta din urmă ajungând oricum în Liga 3.

După un campionat anterior în care Ceahlăul a fost aproape să se califice în play-off, actualul sezon este unul dezastruos. Rezultatele slabe s-au adunat, iar moralul echipei este la pământ.

„Este păcat că nu se găsește sprijin pentru această echipă!”

În prezent, gruparea nemțeană se află pe poziția a 15-a în clasament, mai aproape de retrogradare decât de lupta pentru promovare, după 11 etape disputate. Măzărianu a precizat că gruparea are datorii semnificative, dintre care aproximativ două milioane de euro reprezintă sume pe care clubul i le datorează chiar lui.

„Așa cum am mai spus, decizia a fost finală și nu am de gând să revin asupra ei. M-am retras de la clubul de fotbal. Îmi pare rău că în ultima perioadă nu se reușește să se atragă nicio finanțare, nici măcar pentru activitățile de bază, plăți de bază și cheltuieli care înseamnă organizări de meciuri și așa mai departe.

Cu toate că echipa de management de acolo face tot ce poate să încerce să atragă finanțări. Dar, din păcate, nu reușește. Este păcat că nu se găsește sprijin pentru această echipă la Piatra Neamț. Eu am mai încercat și i-am sprijinit pe cât am putut, dar în ritmul acesta, din punctul meu de vedere, dacă nu se găsește o finanțare în următoarele săptămâni, cred că sfârșitul este aproape, din păcate.

„Două milioane de euro sunt datorii la mine!”

Problema este că trebuie să se trezească și autoritățile din județul acesta, să facă ceva pentru echipă. Am văzut că se fac foarte multe lucruri pentru toate cluburile mici din județul Neamț, dar nimic pentru echipa de fotbal.

Echipa de fotbal este în insolvență și în felul acesta se poate pleca de la zero. Pot să îmi asum. Mulți vorbeau că ce datorii are Ceahlăul. Două milioane de euro sunt datorii la mine, restul de 500.000 de euro la ANAF.

Se pot rezolva. Acelea pot să mi le asum, să plătesc eu ratele la ele pe perioada insolvenței. Pot să achit ratele la restul datoriilor, după planul care se va face, dar este momentul în care se poate pleca de la zero!”, a declarat Măzărianu, conform digisport.ro.