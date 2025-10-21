search
OFICIAL | Patrick Petre a plecat de la Ceahlăul Piatra Neamț

0
0
Publicat:

Patrick Petre nu mai face parte din lotul celor de la CSM Ceahlăul Piatra Neamț. Anunțul a fost făcut oficial de clubul din Liga 2 printr-un mesaj postat pe rețelele sociale. Fiul fostului internațional Florentin Petre evolua pentru formația moldavă din 2022.

Patrick Petre nu mai este fotbalistul celor de la Ceahlăul
Patrick Petre a plecat de la CSM Ceahlăul Piatra Neamț | FOTO Facebook

Deși contractul mijlocașului dreapta era valabil până în vara lui 2026, s-a decis încheierea colaborării de comun acord. În actualul sezon, Patrick Petre a adunat opt apariții pentru Ceahlăul, fără să marcheze sau să ofere pase decisive.

Ceahlăul Piatra Neamț: ”Mulțumim, Patrick Petre!”

Clubul a ținut să îi mulțumească public pentru implicare și îi urează succes în continuare în carieră.

Mulțumim, Patrick Petre! 

Patrick Petre și conducerea clubului nostru au reziliat pe cale amiabilă contractul valabil până în vara anului 2026. Patrick Petre a venit la CSM Ceahlăul în vara anului 2022, pe vremea în care era tatăl său, Florentin Petre, antrenor principal la Piatra Neamț și a pus umărul la promovarea în Liga 2 din vara lui 2023. 

A înscris de 12 ori în acel sezon competițional, fiind un adevărat lider în bătăliile duse în seria din care am făcut parte, dar și în fazele superioare precum play-off și baraj de promovare. Îmbrăcând tricoul Cu CSM Ceahlăul în Liga 2 și în Cupa României, Patrick Petre reușit 17 goluri și 5 pase decisive în cele 58 de meciuri disputate.

Îi urăm multă sănătate și succes în carieră!”, se arată în comunicatul CSM Ceahlăul Piatra Neamț.

Patrick Petre, liber de contract

După încheierea perioadei de transferuri, fiul lui Florentin Petre a rămas liber de contract și va putea semna cu o nouă echipă abia din iarnă. Ultimul său meci oficial a fost în urmă cu trei zile, când Ceahlăul a fost învins pe teren propriu de Corvinul Hunedoara, scor 2-3, în etapa a 10-a din Liga a 2-a, atunci când a fost înlocuit la pauză de antrenorul Cristian Pustai cu Theo Yolou.

Crescut de Dinamo, Patrick Petre a evoluat de-a lungul carierei la mai multe cluburi din România, printre care Sepsi Sfântu Gheorghe, Poli Iași, Farul Constanța, Dacia Unirea Brăila și Minaur Baia Mare. Jucătorul este cotat la 225.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

În acest moment, Ceahlăul ocupă locul 14 în Liga 2, cu 11 puncte după 10 etape, fiind la opt puncte distanță de CSM Reșița, ultima echipă calificată în play-off.

