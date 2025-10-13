Video Rezultate rușinoase pe bandă rulantă la loturile de juniori ale României. Antrenorii lui Mihai Stoichiță se fac de râs

Naționala U20 a României a suferit o înfrângere categorică, astăzi, în fața Cehiei U20, scor 1-5, într-un meci disputat la Centrul Național de Fotbal Buftea, contând pentru etapa a doua din Liga Elitelor U20.

După remiza din urmă cu trei zile, 2-2 la Chiajna, echipa pregătită de Adrian Iencsi nu a reușit să repete evoluția solidă din prima partidă. De această dată, cehii au dominat clar jocul.

Un singur punct în Liga Elitelor

După primele două meciuri ale sezonului din Elite League U20, România a adunat un singur punct, în timp ce Cehia își trece în cont o victorie categorică și o remiză.

În luna noiembrie, pe tricolorii mici îi așteaptă două deplasări grele pe terenul Germaniei (14 noiembrie), urmând ca peste trei zile să evolueze în Portugalia.

„Pila” lui Stoichiță se face de râs la U16

Nu este prima rușine a unei naționalei de juniori. La Under-16, Germania a umilit România cu 7-0, la finalul săptămânii trecute.

Selecționerul României la U16 este Alexandru Ciobanu, fost preparator fizic la formația Pandurii Tg Jiu.

Surse apropiate FRF spun ca singura lui recomandare este prietenia lui Mihai Stoichiță cu tatăl lui Ciobanu.

„Lippi” este directorul tehnic al federației și răspunde de toate loturile.

Revenire în Top 50 mondial la seniori

La naționala de seniori a apărut o rază de speranță, după 1-0 cu Austria. România a urcat șase poziții în clasamentul FIFA, până pe locul 45, în urma victoriilor obținute în luna octombrie, 2-1 cu Republica Moldova și 1-0 cu Austria. Naționala revine astfel în Top 50 mondial pentru prima dată în ultimele luni.

Rezultatele din această fereastră internațională vor influența pozitiv poziția ”tricolorilor” în ierarhia mondială, următoarea actualizare a FIFA confirmând urcarea cu șase locuri, de pe 51 pe 45.

Topul mondial nu suferă modificări semnificative în zona fruntașă, primele cinci poziții fiind ocupate, în ordine, de Spania, Franța, Argentina, Anglia și Portugalia.

România va încheia campania de calificare în luna noiembrie, cu două partide programate împotriva Bosniei (15 noiembrie - deplasare) și San Marino (18 noiembrie - acasă).

Bosnia coboară o poziție în clasament, până pe locul 74, în timp ce San Marino rămâne ultima echipă din lume, pe locul 210.

Clasamentul FIFA este actualizat în timp real, iar partidele programate luni și marți seara (13–14 octombrie) în preliminariile Cupei Mondiale pot influența în continuare ordinea echipelor.

Cu două etape rămase, România păstrează șanse reale de a termina pe locul doi, care asigură prezența la barajul pentru Cupa Mondială.

Calificarea directă este posibilă doar în anumite condiții: naționala trebuie să câștige ambele meciuri, iar Austria să piardă atât cu Cipru, cât și cu Bosnia. În acest scenariu, România ar fi la egalitate cu Bosnia pe primul loc, diferența urmând să se facă la golaveraj.

Pentru a-și securiza locul doi, România are nevoie de două victorii și ca Bosnia să nu o învingă pe Austria în ultima etapă.