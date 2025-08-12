Rezultat straniu între doi români, la turneul de tenis de la Sofia. Prima rachetă țării a abandonat

Venit de la turneul de la Bonn (Germania), unde a fost eliminat săptămâna trecută în turul doi, Filip Jianu (23 de ani, 266 ATP), prima rachetă a României în echipa de Cupa Davis, a pierdut astăzi, la turneul de la Sofia, în fața unui alt român, mult mai slab clasat, Ștefan Adrian Andreescu (23 de ani, 547 ATP).

La challengerul de la Sofia, disputat pe zgură, Ștefan Andreescu, aterizat pe tabloul principal după două victorii reușite în calificări, s-a impus cu 7-6 (7), 3-2, scor la care Jianu s-a retras.

În setul doi, Andreescu avea break în față și conducea pe propriul serviciu cu 30-0, când rivalul a decis să se retragă. Meciul s-a întins pe durata unei ore și 40 de minute. În primul set, Jianu a condus cu 4-2, dar jocul i s-a înmuiat treptat.

Înainte de Sofia, Andreescu evoluase doar în turnee minuscule, la Pitești, Bacău, Slobozia, Brașov și la Târgu-Mureș.

Jianu era favorit 3 la turneul Genesis Traiding Cup, din capitala Bulgariei.Ttenismenul cel mai bine clasat al României la ora actuală abia a reușit să-și câștige banii necesari achitării transportului până în țară.

Prezența în primul tur a adus fiecărui jucător suma de 560 de euro și niciun punct ATP. Calificarea în turul doi a venit pentru Andreescu cu 900 de euro și 4 puncte ATP.

La Sofia se mai află un român calificat în primul tur, Sebastian Gima (23 de ani, 622 ATP), venit tot din calificări, la fel ca și Andreescu. El va intra pe teren de la ora 15.00.