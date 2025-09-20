search
Retragere surprinzătoare din fotbal. Jerome Boateng și-a pus ghetele în cui, după o carieră impresionantă

Publicat:

La vârsta de 37 de ani, Jerome Boateng a decis să se retragă din activitate. Stoperul i-a surprins pe fanii de pretutindeni cu decizia sa, iar vestea a venit la scurt timp după ce acesta și-a încheiat colaborarea cu LASK Linz.

Jerome Boateng s-a retras din fotbalul profesionist Foto/Getty
Jerome Boateng s-a retras din fotbalul profesionist Foto/Getty

Fundașul, de origine germană, și-a petrecut majoritatea carierei la Bayern Munchen, cel mai titrat club din Bundesliga, formație în tricoul căreia a cucerit nu mai puțin de 22 de trofee.

„Sunt pregătit să fac altceva!”

Vestea retragerii fotbalistului a venit ca un duș rece, la miezul nopții. Boateng a decis să își ia la revedere de la fotbal prin intermediul unui videoclip emoționant postat pe rețelele de socializare.

Am jucat mult timp pentru cluburi mari și pentru ţara mea. Am învăţat, am câştigat, am pierdut şi am crescut prin toate acestea.

Fotbalul mi-a dat multe, iar acum este timpul să trec la altceva! Nu pentru că trebuie, ci pentru că sunt pregătit.

Sunt recunoscător echipelor, fanilor, oamenilor care m-au susţinut. Şi, mai presus de toate, familiei mele, copiilor mei. Ei au fost întotdeauna alături de mine!, a declarat Jerome Boateng, pe pagina oficială de Instagram.

„A fost o plăcere să te urmărim!”

Internauții au fost șocați, însă reacțiile acestora au fost cât se poate de pozitive. 

„Ce cariera! Felicitări, ne bucurăm că te-am avut!”/ „A fost o plăcere să te urmărim. Mult noroc în noul capitol din viața ta!”/ „Legendă! Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut!”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor.

Jerome Boateng a jucat de-a lungul carierei la mai multe echipe importante: Hertha Berlin, Hamburg, Manchester City, Bayern Munchen, Lyon, Salernitana și LASK Linz.

El a strâns 76 de meciuri în tricoul naționalei Germaniei, alături de care a devenit campion mondial în 2014. În total, Boateng a adunat 601 meciuri la nivel de club și a reușit să înscrie 12 goluri.

Sport

