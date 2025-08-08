Remontada aparține galeriei. Mihai Stoica, mesaj pentru suporteri după victoria FCSB-ului

FCSB s-a impus în fața celor de la Drita, scor final 3-2, din turul trei preliminar al Europa League. Chiar dacă, în prima repriză, roș-albaștrii au fost conduși cu 0-2, formația bucureșteană a fost capabilă să producă remontada pe Arena Națională și să câștige, cel puțin, un avantaj psihologic pentru returul de la Priștina.

FCSB va evolua în manșa retur cu Drita pe data de 14 august, de la ora 21.00, „acasă” la kosovari. Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație al FCSB, a transmis un mesaj scurt, dar clar, pe rețelele de socializare, la o zi distanță de victoria campioanei României.

Oficialul roș-albaștrilor este de părere că miracolul s-a produs în contextul în care elevii lui Elias Charalambous au avut parte de susținere masivă, atât din tribune, cât și din partea Peluzei Nord. Duelul de pe Arena Națională a fost urmărit de nu mai puțin de 25.000 de persoane.

„Remontada s-a datorat în primul rând celor din Peluza Nord și tribune. La alții, după 4 înfrângeri și 0-2 pe tabelă, se lăsa cu admonestări, amenințări și plecat acasă. Nu și la noi!”, a scris Mihai Stoica pe pagina sa personală de Facebook.

„Dacă rămânem uniți ca aseară, va fi bine. Drumul drept e urcușul. Cu Dumnezeu înainte. Bine tuturor, rău nimănui. Doamne ajută!”, a transmis un suporter, în secția de comentarii.

88% șanse de calificare în play-off pentru FCSB

Pe baza rezultatelor din meciurile tur, Football Meets Data a estimat probabilitățile de calificare ale fiecărei echipe.

Universitatea Craiova are cele mai mari șanse să acceseze play-off-ul Conference League, după o victorie clară în fața echipei slovace Spartak Trnava, 3-0. Oltenii au o probabilitate de 94% să meargă mai departe.

Și FCSB se prezintă bine, având în vedere revenirea spectaculoasă în meciul cu Drita, cu o șansă de 88% de a se califica în play-off-ul Europa League. În schimb, CFR Cluj este echipa cu cele mai mici șanse, așa cum era de așteptat. Trupa antrenată de Dan Petrescu are doar 12% șanse să o elimine pe Braga.