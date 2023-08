Războiul Gigi Becali – Istvan Kovacs, faza comunicatelor: Răspuns tăios oferit de centralul din Carei

Gigi Becali și-a readus aminte de centralul Istvan Kovacs, pe care îl acuză ca fiind „arbitrul CFR-ului“ cu ocazia meciului UTA – FCSB (2-1). Asta deoarece, la Arad, centralul George Găman a luat o decizie eronată, după cum Adevărul a explicat aici, dezavantajând formația din Berceni. S-a aflat, ulterior, că Găman a acordat un penalty gratuit pentru gazde la indicația arbitrului VAR, Szabolcs Kovacs. Care e fratele mai mic al lui Istvan.

Având în vedere că fotbalul nostru oferă un mediu toxic, în care scenariile, acuzele și jignirile sunt la ordinea zilei, după UTA – FCSB, Gigi Becali a avut un discurs dur la adresa fraților Kovacs. Pentru care a și intrat deja în vizorul Federației Române de Fotbal, după cum Adevărul a scris aici. Până să vină verdictul FRF, Becali a primit un răspuns și din partea lui Istvan Kovacs prin intermediul site-ului oficial al federației.

Ce a scris Istvan Kovacs în comunicatul său?

*Admit că dețin două proprietăți în momentul de față în Cluj-Napoca, însă niciuna dintre ele nu a fost cumpărată de la domnul Varga sau domnul Mureșan sau asociați ai celor doi. Ambele au fost achiziționate prin două credite la bancă la care plătesc rate lunare. Voi colabora în orice anchetă demarată, pe linie sportivă sau nu, și voi pune la dispoziție documentele care să demonstreze cele susținute de mine.

*Sunt curat și nimeni nu poate demonstra altceva în ceea ce mă privește. Cine susține altceva e un mincinos sau a fost prost informat. Nu am avut niciodată nicio legătură cu CFR Cluj sau cu un alt club din România. Relația mea cu orice conducător sau finanțator de club este una strict profesională! Domnul Becali încearcă să pună presiune pe arbitraj făcând acuzații la adresa mea. Nu voi accepta să fiu folosit în jocul pe care domnia sa îl face.

*Totuși, îl asigur pe domnul Becali că nu am nimic împotriva clubului dumnealui, niciodată nu am sugerat nimănui, niciunui coleg, deci nici fratelui meu, să ia decizii împotriva FCSB-ului. Mereu am recomandat tuturor colegilor mei să fie echidistanți și le-am urat tot timpul să fie inspirați și să ia deciziile corecte.