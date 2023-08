Gigi Becali, lovit unde ustură cel mai tare: Avem decontul amatorismului de la FCSB

Amatorismul instaurat de Gigi Becali la FCSB a ajuns să-l lovească unde ustură cel mai tare: la buzunar! Drama patronului e că nici acum, când efectele strategiei sale falimentare sunt tot mai evidente, el nu realizează că merge pe un drum greșit.

Joi seară, după încă un sezon european încheiat prematur, la mijlocul lunii august, latifundiarul din Pipera a intrat prin telefon, la Digi Sport, și a făcut o afirmație șocantă: „M-am mai luat și după voi (n.r. – jurnaliștii și analiștii aflați în studio). Că tot ziceați să nu se bage patronul. Dacă mă băgam eu, ieșea așa?“.

Concluzia e cu atât mai șocantă cu cât, la FCSB, rolul antrenorului e de „decor“. Nu de astăzi, de ieri, ci de ani buni. Efectul? Ratarea titlului pe plan intern de opt ani și rezultate tot mai slabe în Europa. Cu o singură calificare în faza grupelor, în ultimele stagiuni, după cum se poate vedea mai jos:

*2023-2024: Eliminare în turul III preliminar din Conference League cu Nordsjaelland (Danemarca)

*2022-2023: Ultimul loc în grupa de Conference League

*2021-2022: Eliminare în turul II preliminar din Conference League cu Șahtior Karagandy (Kazahstan)

*2020-2021: Eliminare în turul III preliminar al Ligii Europa cu Slovan Liberec (Cehia)

*2019-2020: Eliminare în play-off-ul Ligii Europa cu Guimaraes (Portugalia)

*2018-2019: Eliminare în play-off-ul Ligii Europa cu Rapid Viena (Austria)

„Robinetul“ UEFA s-a închis

Cândva cu încasări de milioane de euro de pe urma campaniilor europene, FCSB a primit acum „doar“ 550.000 de euro din partea UEFA pentru atingerea turului III preliminar în Conference League.

Așadar, ca să compenseze închiderea „robinetului“ UEFA, clubul a început să vândă. Primind niște „mărunțișuri“, dacă facem comparația cu perioada în care FCSB avea o cotă bună la nivel internațional tocmai datorită rezultatelor europene. Acum, în absența lor, Malcom Edjouma (26 de ani) a fost împrumutat la Bari pentru 200.000 de euro, iar Andrei Cordea (24 de ani) a fost transferat la Al-Tai (Arabia Saudită) pentru 1,3 milioane de euro. Cu precizarea că FCSB nu va rămâne cu toată suma după afacerea Cordea. „1,2 milioane vor rămâne la noi“, a spus Gigi Becali, Deși n-a precizat, cel mai probabil, diferența de 100.000 de euro va merge la Academica Clinceni, de unde Cordea a ajuns la FCSB, în 2021, pentru doar 50.000 de euro, potrivit transfermarkt.com.

Consolarea lui Becali: „I-am făcut milionari“

FCSB era, cândva, cea mai bună „vitrină“ a fotbalului nostru. De aici, și transferurile realizate pe niște sume incredibile pentru România. Acum, praful s-a ales de această „vitrină“, odată cu rezultatele europene tot mai slabe. Iar dacă FCSB nu mai încasează ca pe vremuri, Becali se consolează cu faptul că îi face pe alții milionari.

„Cordea m-a impresionat, mi-a spus așa: «Nea Gigi, îți mulțumesc din toată inima mea. Dacă nu erai dumneata, nu ajungeam să fac bani din fotbal». Și Pintilii mi-a zis: «Băi nea Gigi, ai mai făcut încă un milionar!». Cordea ia vreo 2,7 milioane în 3 ani, aproape 3 milioane. Și Pintilii mi-a zis: «Eu nici sute de mii nu câștigam, ce să mai zic de milioane, dacă nu erai tu». Îți dai seama câți milionari am făcut? L-am făcut pe unul de zeci și sute de milioane. Olăroiu are zeci de milioane, are 50-60 de milioane sigur“, s-a lăudat Becali.

Cel puțin în cazul lui Olăroiu însă, averea realizată de acesta a fost obținută după plecarea sa de la clubul patronat de Becali. Mai precis, de-a lungul ultimilor 16 ani în care a activat în Asia. Olăroiu a avut două mandate la echipa latifundiarului, când abia se apucase de antrenorat, în 2002 și în 2005-2007.

Pe ce sume vindea înainte FCSB

Sezon Nume Unde a ajuns Sumă

2020-2021 Man Parma 13.000.000*

2016-2017 Stanciu Anderlecht 9.700.000

2013-2014 Chiricheș Tottenham 9.500.000

2014-2015 Gardoș Southampton 6.800.000

2008-2009 Rădoi Al-Hilal 6.000.000

*Sumele sunt exprimate în euro și se regăsesc pe site-ul transfermarkt.com