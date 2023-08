Gigi Becali distruge FCSB: Dezintegrarea echipei demonstrată într-o emisiune televizată

Lui Gigi Becali i s-a îndeplinit dorința. După victorii pe bandă în campionat, patronul FCSB avea un mesaj ironic pentru rivali: „Aduceți-ne echipe! Nu mai avem cu cine să jucăm“.

Acum FCSB are cu cine să joace, dar nu prea e capabilă să mai câștige. Bilanțul ultimelor patru partide oficiale arată așa: o victorie la limită cu nou-promovata Poli Iași (2-1), o remiză cu Nordsjaelland (0-0), plus două înfrângeri, în returul cu formația daneză (0-2) și luni seară, în campionat, cu UTA (1-2). Dacă în dubla cu Nordsjaelland, bucureștenii au fost, în mod evident, echipa mai slabă, la Arad, la eșecul lor a contribuit și centralul George Găman. Pentru că penalty-ul din care slovacul Andrej Fábry a egalat pentru gazde, în minutul 18, n-a fost! Și mai grav e că s-a acordat după intervenția VAR, iar Găman chiar a urmărit reluarea fazei cu mare atenție. Degeaba însă! Arbitrajul nostru are lacune atât de mari, încât un om precum George Găman nu e în stare să ia decizia corectă, nici măcar după ce vede faza. Care e și clară ca lumina zilei!

Dincolo de acest moment, care într-adevăr a cântărit greu în economia partidei, rămâne însă degringolada care și-a făcut apariția în jocul FCSB-ului. Care se vede și în comportamentul jucătorilor. Pentru că atât eliminarea lui Pantea, în minutul 45+4, cât și cea dictată împotriva lui Florinel Coman, în minutul 83, au fost decizii corecte. Primul și-a arătat naivitatea la 19 ani, în timp ce Coman are acest obicei de a-și descărca nervii, în momentele de frustrare. De aici și lovirea adversarului cu cotul, în partida cu UTA.

Pierderi importante înaintea unui meci crucial

Implozia făcută de FCSB în această partidă va afecta și următorul meci. Cel de sâmbătă, cu Universitatea Craiova, aflată pe locul 2. Pantea și Coman vor fi suspendați pentru confruntarea cu echipa antrenată de Reghecampf. Iar din defensivă va lipsi și Vlad Chiricheș. Cu un șir interminabil de probleme medicale în ultimele sezoane, stoperul de 33 de ani s-a „rupt“ la Arad, părăsind gazonul în minutul 77. Ceea ce înseamnă că, foarte probabil, Chiricheș va rata și meciurile naționalei în preliminariile Euro 2024, cu Israel (9 septembrie) și Kosovo (12 septembrie), ambele la București.

Becali a făcut deja harcea parcea

S-a spus, nu o dată, că Gigi Becali e cel mai mare „dușman“ al echipei sale. De aici și inabilitatea FCSB-ului de a câștiga titlul de opt ani. Din 2015, de când latifundiarul a ieșit din închisoare, la formația din Berceni rolul antrenorului s-a redus la o „marionetă“. Deciziile, fie că vorbim despre transferuri, schimbările din timpul jocului sau alegerea așezării tactice, îi aparțin patronului. De altfel acum, după înfrângerea cu UTA, Becali a avut o intervenție la Digi Sport și a explicat cum a făcut harcea parcea la FCSB! Iată rezumatul haosului provocat de el:

*Transferul lui Cordea, de „gura lumii“ - Acum îmi pare rău că l-am vândut pe Cordea. Dar și ăștia, știi...Eu l-am vândut și din cauza lor. «Că nu e bun, că pierde toate mingile. Cum să joci fotbal cu Cordea?». Și l-am vândut, că altfel nu-l dădeam, mie-mi plăcea de Cordea. Păi, nu poți să-l compari pe Cordea cu David Miculescu sau cu Tavi Popescu. N-ai cum! Ei nu fac față. Acum trebuie să luăm un atacant în dreapta. Tavi a pierdut toate mingile.

*Tactica pentru meciul următor, „dictată“ la televizor – La meciul cu UTA s-a schimbat sistemul. O să revină la sistemul de dinainte. Am intrat cu 4-2-3-1. Nu înțelegeam ce se întâmplă, de ce au ăia atâtea cornere. I-am zis și lui MM (n.r. – Mihai Stoica). La centrul terenului era prea mult spațiu. Djokovici e inter, nu mijlocaș defensiv. Au zis ei să facă o invenție, Charalambous și Pintilii. Au făcut, au văzut că nu merge. O să-i rog să lase invențiile și să revină la 4-3-3.

*Ieșirea lui Compagno la Arad, comandată telefonic - Schimbarea lui Compagno? Eram în mai puțini oameni și, oricum, Coman nu făcea faza defensivă. Și m-am gândit: lasă să fie Coman vârf, poate dădea un gol acolo. Compagno? Una-două, pac jos, pac jos! Și uite nu-ți mai dă goluri. Are doi metri. Tu ce faci, stai numai pe jos?

*Coman, jignit - Cum să faci așa ceva, să dai cu cotul? Cum să-ți permiți așa ceva? Unde a văzut Coman așa ceva? A văzut vreodată la Neymar, M’bappe, Ronaldo așa ceva? Păi ce, mă, ești țigan? Cum să faci așa ceva? Doamne, iartă-mă, că acum mă bagă la discriminare. N-ai cum să fii fotbalist dacă faci asta. Ca să fii fotbalist trebuie să fii calm, pe pace. Messi, pac, e lovit, se ridică și se uită la ei. Dă din umeri și pleacă. Păi, el (n.r. – Florinel Coman) se compară? Nu e nici la unghia mică a lui Messi. Nu vreau să-i dau amendă, că am nevoie de el. Dacă-l ustură la os, poate apoi face pe supăratul, ca Tavi Popescu, și nu prea mai joacă bine. Dar 10.000 (n.r. – de euro) tot îi dau. De ce? Când fac ei asta, înseamnă că e sat fără câini.

1,3

milioane de euro a încasat FCSB pentru transferul lui Andrei Cordea (24 de ani) la Al-Tai (Arabia Saudită). Jucătorul a adunat 16 goluri și 13 pase decisive în 95 de meciuri în tricoul bucureștenilor.

Superliga 2023-2024, etapa a VII-a

Vineri

Oțelul Galați – Voluntari 2-2

FC U Craiova 1948 – Rapid 3-5

Sâmbătă

CFR Cluj – Botoșani 3-1

Dinamo – Petrolul 1-1

Duminică

Poli Iași – Sepsi Amânat pentru 19 octombrie

Farul – Universitatea Craiova 2-0

Luni

Hermannstadt – U Cluj 2-2

UTA – FCSB 2-1

Clasament

1. FCSB 6 5 0 1 11-5 15

2. Universitatea Craiova 7 4 2 1 11-4 14

3. CFR Cluj 6 4 1 1 13-7 13

4. Petrolul 7 3 3 1 12-10 12

5. Rapid 7 3 2 2 14-10 11

6. Voluntari 7 3 1 3 12-14 10

7. Sepsi 5 2 3 0 6-2 9

8. Farul Constanța 6 3 0 3 11-10 9

9. Hermannstadt 6 2 2 2 8-7 8

10. Dinamo 7 2 2 3 7-11 8

11. Universitatea Cluj 7 1 4 2 12-15 7

12. UTA 6 2 1 3 6-10 7

13. Oțelul Galați 7 0 6 1 5-7 6

14. FC U Craiova 1948 7 2 0 5 14-18 6

15. Botoșani 7 0 3 4 5-10 3

16. Poli Iași 6 1 0 5 6-13 3

*Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, in total 10 etape).

*Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, in total 9 etape).

*Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League.

*Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.

*Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.