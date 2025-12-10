Victorios în America. Ronald Gavril, primul mesaj după lupta câștigată categoric

Ronald Gavril (39 de ani) și-a consolidat statutul de star al boxului românesc, după ce l-a învins categoric pe Victor Hugo Exner (33 de ani) prin K.O., în repriza a patra, la gala profesionistă din Rock Hill, Carolina de Sud. Aceasta reprezintă cea de-a 27-a victorie a carierei sale, singurele trei înfrângeri rămânând în urmă în palmaresul impresionant al pugilistului.

Românul a revenit în ring după mai bine de un an de pauză, de la succesul obținut pe 29 noiembrie 2024, la București, în fața lui Juan Boada, când a cucerit titlul WBT. În fața sud-americanului Exner, Gavril nu a oferit nicio șansă adversarului, punând capăt luptei rapid, după doar patru runde.

După succes, campionul român a împărtășit momentul pe conturile sale de socializare, postând clipul în care îl doboară pe Exner și adăugând un mesaj pentru fani, marcând astfel o revenire spectaculoasă în lumea boxului profesionist.

”Am câștigat prin knockout, da - dar meciul de azi mi-a amintit ceva mult mai important: nu alegi mereu bătăliile pe care le primești, însă ai datoria să le duci până la capăt cu onoare.

Exner a fost un adversar dur. N-am avut luxul să mă bazez pe pauza lungă sau pe numele meu. În ring nu intri cu trecutul, intri cu adevărul: cât ai muncit, cât ai îndurat și cât ești dispus să lași ego-ul la o parte ca să rămâi concentrat pe misiune.

Runda patru a fost finalul. Lecția rămâne: faci treaba, stai drept, și lupți până la capăt - indiferent ce vine spre tine. Respect tuturor celor care mă susțin. Următorul pas, înainte”, a scris Ronald Gavril pe Facebook.

Anamaria Prodan, după victoria spectaculoasă din SUA

Victoria lui Ronald Gavril în ringul din Carolina de Sud nu a trecut neobservată de Anamaria Prodan, partenera sa de viață și cunoscută impresară și femeie de afaceri.

Chiar de peste Ocean, ea a ținut să îl felicite public pe pugilist, evidențiind astfel mândria și sprijinul față de succesul iubitului său.

”Mândră de tine, Ronald Gavril. Ai fost născut să fii o stea, deci continuă să strălucești”, a scris Anamaria Prodan pe conturile sale de socializare.