search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Victorios în America. Ronald Gavril, primul mesaj după lupta câștigată categoric

0
0
Publicat:

Ronald Gavril (39 de ani) și-a consolidat statutul de star al boxului românesc, după ce l-a învins categoric pe Victor Hugo Exner (33 de ani) prin K.O., în repriza a patra, la gala profesionistă din Rock Hill, Carolina de Sud. Aceasta reprezintă cea de-a 27-a victorie a carierei sale, singurele trei înfrângeri rămânând în urmă în palmaresul impresionant al pugilistului.

Ronal Gavril și Anamaria Prodan | FOTO Instagram
Ronal Gavril și Anamaria Prodan | FOTO Instagram

Românul a revenit în ring după mai bine de un an de pauză, de la succesul obținut pe 29 noiembrie 2024, la București, în fața lui Juan Boada, când a cucerit titlul WBT. În fața sud-americanului Exner, Gavril nu a oferit nicio șansă adversarului, punând capăt luptei rapid, după doar patru runde.

După succes, campionul român a împărtășit momentul pe conturile sale de socializare, postând clipul în care îl doboară pe Exner și adăugând un mesaj pentru fani, marcând astfel o revenire spectaculoasă în lumea boxului profesionist.

Am câștigat prin knockout, da - dar meciul de azi mi-a amintit ceva mult mai important: nu alegi mereu bătăliile pe care le primești, însă ai datoria să le duci până la capăt cu onoare.

Exner a fost un adversar dur. N-am avut luxul să mă bazez pe pauza lungă sau pe numele meu. În ring nu intri cu trecutul, intri cu adevărul: cât ai muncit, cât ai îndurat și cât ești dispus să lași ego-ul la o parte ca să rămâi concentrat pe misiune.

Runda patru a fost finalul. Lecția rămâne: faci treaba, stai drept, și lupți până la capăt - indiferent ce vine spre tine. Respect tuturor celor care mă susțin. Următorul pas, înainte”, a scris Ronald Gavril pe Facebook.

Anamaria Prodan, după victoria spectaculoasă din SUA

Victoria lui Ronald Gavril în ringul din Carolina de Sud nu a trecut neobservată de Anamaria Prodan, partenera sa de viață și cunoscută impresară și femeie de afaceri.

Chiar de peste Ocean, ea a ținut să îl felicite public pe pugilist, evidențiind astfel mândria și sprijinul față de succesul iubitului său.

Mândră de tine, Ronald Gavril. Ai fost născut să fii o stea, deci continuă să strălucești”, a scris Anamaria Prodan pe conturile sale de socializare.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
digi24.ro
image
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje în 20 de minute, iar în câteva ore a murit. Caz șocant în SUA
stirileprotv.ro
image
A venit cu 45 de minute mai devreme la serviciu, în fiecare zi, și a fost concediată. Instanța i-a dat dreptate angajatorului
gandul.ro
image
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
mediafax.ro
image
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene
fanatik.ro
image
Curtea Constituțională a dat undă verde măririlor de taxe și impozite. Ce îi așteaptă pe români de la 1 ianuarie 2026
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri prezidențiale
digi24.ro
image
VIDEO. Un fost mare fotbalist a ajuns să trăiască pe străzi, în timp ce copiii lui duc o viață luxoasă. De ani întregi, aceștia au rupt orice legătură cu el
gsp.ro
image
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure
antena3.ro
image
Concedieri masive la Bosch Timișoara. Sute de angajați vor fi dați afară în următorii 5 ani
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
prosport.ro
image
Moștenirea unei case intră sau nu la bunuri comune: ce spune legislaţia din România
playtech.ro
image
Dublă pierdere pentru Universitatea Craiova! Un titular a ajuns pe masa de operație, iar altul a lipsit de la antrenament. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
El este bărbatul găsit carbonizat în mașină, pe un câmp lângă Oradea. Avea 42 de ani și acasă îl aștepta un copil
kanald.ro
image
Cel mai periculos oraș din România, considerat și printre cele mai primejdioase din lume...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cum arată palatul din Pipera în care a locuit Rodica Stănoiu cu iubitul mai tânăr cu 50 de ani decât ea. Aici s-au iubit 5 ani. Locuința e una luxoasă, amenajată cu bun gust
romaniatv.net
image
Ce impozite și taxe cresc din 2026 după ce CCR a da undă verde majorărilor. Din 2027 va fi și mai rău
mediaflux.ro
image
Fost mare fotbalist al țării, astăzi trăiește ca un om al străzii, în timp ce copiii lui stau în lux! » „Nu te poți uita nepăsător cum piere un astfel de om”
gsp.ro
image
Leu, 2026 va fi anul tău. Horoscopul aduce oportunități nebănuite. În ce direcție te îndrepți
actualitate.net
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
CCR a aprobat creşterea taxelor din 2026. Ce măsuri intră în vigoare de la 1 ianuarie
click.ro
Prințul William, Profimedia (2) jpg
Prințul William, devastat! Moștenitorul tronului britanic e în lacrimi din nou: ”Amintirile vor rămâne”
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani