Rapid se modernizează cu 50 de milioane de euro. Protocol semnat între minister și gruparea din Giulești

Clubul Sportiv Rapid anunță astăzi o „investiție majoră în baza sportivă”, potrivit unui mesaj postat pe rețelele de socializare.

„Am semnat, astăzi, alături de George Tuță, primarul Sectorului 1, și Vlad Andronescu, directorul Clubului Rapid, protocolul de colaborare pentru finanțarea modernizării, reabilitării, extinderii și dotării bazei Clubului Sportiv Rapid București.

Finanțarea va fi asigurată etapizat din bugetul Sectorului 1, investiția urmând să aducă beneficii sociale și comunitare semnificative. Valoarea totală a acesteia este de aproximativ 50 milioane de lei. La rândul său, Clubul Rapid va contribui la costurile modernizării bazei sportive.

Aceasta va fi utilizată atât de sportivii de performanță, cât și de comunitatea locală, asigurând accesul copiilor, tinerilor și cetățenilor din Sectorul 1 la activități sportive într-un spațiu modern, aerisit și sigur”, a informat, pe Facebook, Ciprian Constantin Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii.