Un fundaș care s-a certat cu suporterii Rapidului a plecat din Giulești. Se va bate pentru salvarea de la retrogradare

Fundașul central Paul Iacob a semnat, marți, un contract pe un sezon cu echipa de fotbal SC Oțelul Galați și deja a intrat în programul de pregătire condus de antrenorul Laszlo Balint, potrivit site-ului clubului.

„Sunt foarte bucuros să semnez cu Oțelul și să fac parte din acest club cu tradiție și suporteri fantastici. Am simțit din prima clipă că există multă pasiune aici și îmi doresc să pun umărul la obiectivele echipei. Îl cunosc pe domnul Balint, am lucrat cu domnia sa și știu ce principii are. Vin cu dorința de a munci, de a aduce experiența mea în apărare și de a ajuta Oțelul să fie o echipă greu de bătut. Abia aștept să văd duminică, la partida cu CFR, un stadion plin”, a declarat Paul Iacob, care intrase în gura suporterilor giuleșteni, iar de atunci împăcarea nu a mai fost posibilă.

Paul Alexandru Iacob, 29 de ani și 1,85 metri, vine sub forma unui transfer definitiv de la FC Rapid București. „El este fundaș central de picior stâng și are o cotă bună, fiind un apărător central puternic, foarte mobil și cu o detentă remarcabilă'', îl descrie site-ul clubului gălățean. Iacob are 174 de meciuri oficiale în Superligă, în care a reușit să marcheze 8 goluri și să livreze 7 pase decisive.

Noul stoper al Oțelului are în CV și 16 meciuri de Cupa României (2 goluri înscrise), plus o Supercupă (2020) câștigată cu Viitorul/Farul Constanța, finală în care a fost integralist pentru gruparea de la malul Mării Negre. Cu echipa pregătită de Gheorghe Hagi, el a câștigat și Cupa (2019). În palmares are și două promovări în primul eșalon cu Gaz Metan Mediaș (2016) și Dunărea Călărași (2018).

Fost internațional Under-21, Paul Iacob a jucat în sezonul trecut la FC Botoșani, club la care fusese trimis sub formă de împrumut de la FC Rapid, jucând 17 meciuri, din cauza unei accidentări, și a înscris o dată.